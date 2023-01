A Sanepar informa que houve o rompimento de uma rede de grande porte na saída do Centro de Reservação Despique neste sábado (14). Isto pode afetar o abastecimento de água para parte dos moradores de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba.

Os bairros atingidos são Santa Helena, Dos Estados, Eucaliptos, Gralha Azul, Jardim Vezena, Colonial, Nações, Santarém, Palmeiras, Sol-Levante, Santa Maria, Santa Terezinha, São Sebastião, Hortência e Iguaçu. Equipes trabalham no conserto da tubulação e a normalização do abastecimento está prevista para ocorrer no fim da noite.

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou veja no site www.sanepar.com.br.

