As fortes chuvas registradas no Paraná nesta semana provocaram novos estragos e deixaram rodovias interditadas, total ou parcialmente. A região sudoeste do estado está entre as que foram mais atingidas com problemas nas estradas. Por lá, foram contabilizados cerca de 200 milímetros de precipitação nesta semana.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) há diversos trechos com sinalização de emergência e rodovias com bloqueios parciais e totais. “A orientação aos motoristas é que redobrem o cuidado”, alertou o órgão. A preocupação aumenta porque, além das rodovias danificadas pelas chuvas de agora e do mês passado, há risco de fortes temporais e acumulados expressivos de precipitação nos próximos dias no Paraná.

Na quarta (15), a PRC-280 e a PRC-158 em Vitorino, no sudoeste do estado, foram atingidas por escorregamento de terra e vegetação que levaram a bloqueios parciais no início do dia. “Situações foram resolvidas após algumas horas, com remoção do material”, afirmou o DER, ao confirmar liberação para tráfego.

Porém, há bloqueios totais na PR-836 e na PRC-280, em União da Vitória. Segundo o DER, as duas rodovias tiveram as pistas alagadas devido à cheia do rio Iguaçu, na altura do km 0. “PR-433 na Lapa – Bloqueio total no km 26 devido a alagamento da pista. Trecho é não-pavimentado”, informou o órgão.

Na PR-239, no município de Pitanga, o bloqueio total está do km 349+650 ao km 351, com o risco de queda do talude sobre a pista. “Devido à gravidade do dano verificado, com surgimento de várias rachaduras de grande porte que inclusive danificaram o sistema de drenagem no local, será necessária manter a interdição enquanto é recuperado o maciço”, disse o DER.

Na PR-170, município de Pinhão, há rachaduras no pavimento no km 468, entre Faxinal do Céu e a Usina Hidrelétrica Governador Bento Munhoz da Rocha Netto. Ali também há bloqueio total entre Faxinal e a usina, e entre Bituruna e a usina. “Já foram iniciados os serviços de recuperação do trecho, visando retomar a trafegabilidade o mais breve possível.

Na PR-170 em Bituruna há tráfego com bloqueio total devido aos danos das chuvas em múltiplos pontos, próximo à Usina Hidrelétrica Governador Bento Munhoz da Rocha Netto, e também devido à interdição do trecho seguinte, em Pinhão. Obra de recuperação está sendo providenciada”, avisou o DER.

Na PR-578, em Santa Cruz de Monte Castelo o tráfego está interrompido devido a alagamento e pontos de erosão causados pela cheia do rio Ivaí. Segundo o Departamento, o segmento da rodovia é não-pavimentado, com os danos concentrados a cerca de 8 quilômetros do distrito de Santa Esmeralda, e antes de chegar na balsa que faz a travessia para Herculândia, distrito de Ivaté.

Na PR-281 em Realeza o trecho foi bloqueado no km 595, após queda de barreira que atingiu ambas as pistas da rodovia. Local está com sinalização de emergência e serviços de remoção de terra, vegetação e rochas devem recuperar parcialmente a trafegabilidade em breve.

Entre as rodovias que estão com bloqueios parciais está a PR-170 em Guarapuava onde uma das pistas está interditada para tráfego no km 389, devido a escorregamento de terra em talude de aterro, com tráfego fluindo normalmente nas duas pistas restantes. Este trecho está em obras.

Na PR-090 em Campo Largo a Estrada do Cerne está em meia pista após surgimento de uma trinca no leito da rodovia, na altura do km 48, a cerca de um quilômetro da ponte sobre o rio Açungui. “Além de monitorar este dano, o DER/PR realiza serviços de retirada de material e melhorias da pista em todos os pontos de queda de barreira que estão surgindo, liberando o tráfego em poucas horas”, descreveu.

A PRC-466 em União da Vitória está com operação pare-e-siga das 7h às 20h, com bloqueio total somente à noite, devido ao risco de escorregamento de rochas sobre o pavimento.

Na PR-092 em Rio Branco do Sul o tráfego está liberado provisoriamente um desvio no km 48, local atingido por rachaduras no pavimento. “Tráfego em pista única, enquanto é providenciada a obra de recuperação da rodovia. Os trechos com bloqueios totais ou parciais contam com sinalização de emergência disponibilizada pelo DER/PR, sendo de extrema importância que os condutores obedeçam a estas orientações, também seguindo com cautela redobrada nestes locais”, alertou.

Uma nova avaliação das condições das rodovias estaduais deve ser divulgada entre o fim do dia e começo da noite desta quinta-feira. O DER disponibilizou um mapa para identificação das rodovias com interdições totais ou parciais.

Condição de tráfego nas rodovias federais do Paraná

Quanto às rodovias federais, do Paraná, na quarta-feira houve bloqueio parcial da BR-376 no km 310 no município de Ortigueira no sentido Londrina. O trânsito foi canalizado para a faixa 1 e pelo acostamento.

Ainda na BR 376, mas no km 414 em Tibagi, sentido Londrina o tráfego havia sido liberado em uma faixa, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). No início da tarde desta quinta-feira a Aarteris Litoral Sul informou que o tráfego na BR-376 e no Contorno Leste na BR-116 no Paraná seguia fluxo normal.

