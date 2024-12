Rodoviária prevê 166 mil embarques e desembarques para o Ano Novo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba terá um aumento significativo no fluxo de passageiros na Rodoviária, durante este o período de festas de fim de ano. Segundo estimativas da prefeitura de Curitiba, cerca de 166 mil pessoas devem embarcar ou desembarcar entre os dias 25 e 31 de dezembro, representando um crescimento de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Destinos mais procurados

O Litoral do Paraná lidera a lista de destinos mais procurados, concentrando 40% dos embarques. Em seguida, aparecem Santa Catarina (22%), Interior do Paraná (18%), São Paulo (10%), Rio de Janeiro (4%), Rio Grande do Sul (3%) e outros destinos (3%).

Movimentação diária

A expectativa é que o movimento se intensifique gradualmente, com picos nos dias que antecedem o Ano Novo. Confira a previsão de embarques por dia:

25/12: 9,5 mil

26/12: 15 mil

27/12: 23,5 mil

28/12: 21 mil

29/12: 13,5 mil

30/12: 14,5 mil

31/12: 9 mil

Para atender a essa demanda, cerca de 3,1 mil ônibus devem partir de Curitiba no período.

Reforço no atendimento

A administração do terminal anunciou medidas para garantir a segurança e o conforto dos passageiros:

Aumento no número de agentes de trânsito nas áreas internas e nos acessos

Reforço no efetivo da Guarda Municipal, principalmente nas entradas

Fiscalização intensificada de táxis

Veículos reserva para as linhas de ônibus que atendem o terminal

Movimento total

Considerando todo o período festivo, de 15 a 31 de dezembro, a expectativa é que 500 mil pessoas circulem pelo terminal, incluindo embarques, desembarques e passeios de trem relacionados às comemorações de fim de ano.