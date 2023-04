Rodoviária de Curitiba prevê 31 mil embarques no Feriado de Tiradentes

O feriado de Tiradentes deve aumentar em 35% o movimento na Rodoviária de Curitiba em relação aos dias normais e em 9% o registrado na mesma data no ano passado. A data comemorativa é na próxima sexta-feira (21).

Segundo a administração, a previsão é de 19 mil embarques, principalmente na noite de quinta-feira (20) e na manhã de sexta-feira (21). Outros 12 mil desembarques são esperados durante o feriado.

+ Leia mais: “Banheiro” a céu aberto, furtos e tráfico: comerciantes da região da Rodoviária pedem socorro; Fotos!

O Interior do Paraná é o principal destino das viagens, com 40% dos embarques; seguido pelo Litoral do Estado (22%); Santa Catarina (18%); São Paulo (12%); Rio Grande do Sul (3%) e outros (3%).

Atendimento

Durante o feriado, haverá reforço para o atendimento com operações de agentes de trânsito nas áreas internas, bem como nos acessos ao terminal rodoviário, e aumento no efetivo da Guarda Municipal.

Esse é o segundo feriado prolongado do mês de abril. No da Páscoa, há duas semanas, o número de embarques e desembarques na Rodoviária de Curitiba totalizou 50,5 mil.

Veja que incrível