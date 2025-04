Rodoviária de Curitiba espera aumento de 50% no fluxo de passageiros no feriado

A Prefeitura de Curitiba projeta um aumento de 50% no fluxo de passageiros na Rodoviária da capital nesta quinta-feira (1º), devido ao feriado prolongado do Dia do Trabalho. A maioria dos viajantes deve seguir rumo ao interior do Paraná.

A estimativa é de que aproximadamente 35 mil pessoas passem pelos terminais de embarque e desembarque. Os dias de maior movimento devem ser quarta-feira (30) e quinta-feira (1º), com previsão de 20 mil embarques. Já os desembarques devem somar cerca de 15 mil.

No último feriado de Páscoa, o terminal registrou mais de 60 mil movimentações entre partidas e chegadas.

Principais destinos no feriado do Dia do Trabalhador

Além das viagens para o interior do estado, os trajetos mais procurados incluem Santa Catarina (20%), Litoral do Paraná (20%), São Paulo (14%) e Rio Grande do Sul (3%).