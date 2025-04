Feriado de Páscoa e Tiradentes vai bombar rodoviária de Curitiba; 60 mil embarques e desembarques

O feriadão da Páscoa e de Tiradentes promete movimentar a Rodoviária de Curitiba. A previsão do terminal é de 60 mil embarques e desembarques para o recesso de quatro dias, 30% mais do que no feriado de Páscoa do ano passado, quando os dois feriados não emendaram.

A estimativa é de 35 mil embarques e 25 mil desembarques entre 16/4 e 21/4. Os embarques devem se concentrar no dia 16/4 (8.500 passageiros); 17/4 (16 mil) e 18/4 (10,5 mil).

Mas para onde o pessoal vai viajar?

Os principais destinos dos embarques são interior do Paraná, com 40% do total; Santa Catarina (20%); Litoral do Paraná (18%); São Paulo (15%); Rio Grande do Sul (4%) e outros estados (3%).

“O feriado de quatro dias deve provocar um aumento significativo também de pessoas que fazem os passeios de trem que saem do terminal”, diz o administrador da Rodoviária, Élcio dos Anjos.

No período haverá reforço para o atendimento com operações de agentes de trânsito nas áreas internas, bem como nos acessos ao terminal rodoviário e atenção especial da Guarda Municipal. As linhas de ônibus que dão acesso ao terminal terão veículos de reserva à disposição da fiscalização em caso de necessidade.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉