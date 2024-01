Rodoviária de Curitiba acumula reclamações: calor, sujeira e muito lixo

Lixo jogado no chão, poucos lugares para sentar, falta de bebedouro e ar condicionado estragado. Essas são algumas das reclamações de viajantes que passaram pela Rodoviária de Curitiba recentemente.

Durante o fim de 2023, o local registrou movimento intenso. De acordo com informações divulgadas pela prefeitura, entre os dias 25 e 31 de dezembro, 101.947 pessoas deixaram a capital pelo terminal rodoviário.

Precisando utilizar os espaços da rodoviária pela primeira vez, Enoque dos Santos teve uma surpresa desagradável em diversas situações. Em relato para a Tribuna do Paraná, o viajante conta que, ao chegar na parte de embarque, descobriu que havia poucas cadeiras para aguardar o ônibus. Além disso, dois assentos desocupados estavam sujos de vômito e permaneceram dessa forma durante as cerca de três horas em que ele ficou por lá.

“Achei também que faltavam funcionários da limpeza para ficar reparando se não tinha sujeira, como vômito e outras coisas que as vezes podem acontecer. Tinha duas cadeiras com vômito e os banheiros estavam muito sujos”, afirma.

Com sede, o passageiro procurou por um bebedouro. Encontrou apenas um que não estava funcionando. Enoque também aponta que a rodoviária estava lotada e que o ônibus atrasou mais de uma hora. “Ar condicionado não sei se existe, pois se existisse não estava funcionando e o calor era notável”, acrescenta.

Com uma má impressão do ambiente, o passageiro não sabe se foi um dia atípico ou se a rodoviária de Curitiba sempre se encontra dessa forma. “Não sei se essa situação é recorrente ou se só foi devido às viagens de fim do ano. Acredito que deva acontecer toda essa situação quando o fluxo de pessoas aumenta”, diz.

Passageiros reclamam de falta de bebedouros em rodoviária

Quem também passou por momentos desagradáveis no local foi Dineldner Wladeni Obrownich. Morando há pouco tempo em Curitiba, ele explica que viajou pela rodoviária em setembro e dezembro e, de acordo com ele, nas duas situações encontrou problemas no espaço.

Uma das principais reclamações de Dineldner é a falta de bebedouros na rodoviária. “Eu acho que como a gente paga pelo serviço, merecemos um tratamento um pouco melhor. Nas duas vezes precisei comprar água para beber, sendo que até nos ônibus eles servem água e na rodoviária não tem”, desabafa.

Assim como Enoque, ele também relata que o ar condicionado da sala de embarque não estava funcionando nas duas ocasiões.

Rodoviária de Curitiba abandonada?

Dineldner questiona a falta de cuidado com o local e assegura que muitos viajantes também estavam apontando problemas e reclamando. “Eles falam que a rodoviária foi reformada, porém está muito abandonada. Muita sujeira nas duas vezes. Poderiam colocar mais lixeiras para os passageiros jogarem o lixo”, acrescenta.

O que diz a prefeitura

Por meio de nota, a prefeitura de Curitiba reforça que a rodoviária é o maior terminal rodoviário do Sul do Brasil, com circulação de cerca de 13 mil passageiros por dia. A prefeitura também garante que o local conta com ampla estrutura e que os equipamentos funcionam regularmente para atender a população.

Sobre a água, a nota informa que a rodoviária possui quatro bebedouros à disposição da população. Entretanto, dois deles foram vandalizados recentemente e passam por manutenção.

“Volume que supre a necessidade dos passageiros em trânsito, mas que infelizmente são frequentemente vandalizados. Devem voltar a funcionar na semana que vem. A Rodoviária faz, inclusive, um apelo para que a população preserve os equipamentos de uso comum para que todos possam usufruir de seus benefícios”.

A prefeitura alega que o resfriamento das salas está funcionando normalmente. “Possui saguões de embarque climatizados e abastecidos por quatro equipamentos chillers de grande porte que passam por manutenção preventiva semanalmente e estão em pleno funcionamento”.

A nota ainda acrescenta que a rodoviária passou por revitalizações nos últimos anos. “Entre as benfeitorias estão melhorias na comunicação visual; ampliação das calçadas na área de embarque interestadual; projeto de acessibilidade entre as plataformas; obras de acabamento e decoração nas paredes.

Com foco no conforto e segurança para o passageiro, a área comum ganhou nova iluminação. Lâmpadas de mercúrio deram lugar à tecnologia LED e o local ganhou mais luminárias. Foram realizadas ainda a reforma dos estofados da praça de alimentação e ampliação de totens para carregar aparelhos celulares e notebook; revitalização das rampas para mala dos passageiros nas passarelas.

Recentemente a Rodoviária também ganhou painéis de origem e destino nos salões de embarque, e uma ferramenta que permite visitas virtuais ao terminal.

Possui lixeiras a cada duas colunas, volume que supre a necessidade dos passageiros, totalizando 62″, finaliza nota.

