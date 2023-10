O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) bloqueia o tráfego de veículos na Estrada da Graciosa (PR-410) na noite desta quinta-feira (05). A rodovia foi fechada às 20 horas.

A medida foi necessária após as constantes chuvas dos últimos dias, que deixou o solo encharcado e com riscos de deslizamentos.

O DER/PR vai manter a rodovia fechada durante a noite, com as condições sendo reavaliadas na manhã desta sexta-feira.

