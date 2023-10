Curitiba acumulou quase 90 mm de chuva nas últimas 36 horas

Um boletim da Defesa Civil de Curitiba aponta que das 8 horas de quarta-feira (04) até às 17 horas desta quinta-feira (5), a capital paranaense registrou 89,6 milímetros de chuva acumulada e rajadas de vento de 47,5 km/h.

As chuvas que atingiram Curitiba nesta quinta variaram entre moderadas e fortes. As rajadas de vento foram registradas pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Já o volume pluviométrico das últimas 36 horas foi contabilizado pela Estação Meteorológica de Defesa Civil de Curitiba, localizada no bairro Portão.

Além disso, a Estação Hidrológica da Defesa Civil, localizada no córrego Bigorrilho, notificou 61 centímetros de elevação do volume do corpo hídrico.

De acordo com o Simepar, a precipitação média mensal para outubro é de 144,6 mm. Ou seja, nas últimas 36 horas já choveu mais da metade do previsto para o mês inteiro.

Chuva em Curitiba causa estragos

Sobre os danos que a chuva causou nas últimas 36 horas, a Central 156 da prefeitura de Curitiba recebeu 41 solicitações de queda de galhos e árvores. Os bairros atingidos foram: Bigorrilho, Guaíra, Campo Comprido e Santa Quitéria, Novo Mundo, Juvevê, Mossunguê, Xaxim, Capão Raso, Centro e Alto da XV, Batel, Uberaba, Jardim das Américas e CIC, Rebuças, Pilarzinho e Bacacheri.

Pelo telefone 153 do Centro de Operações da Guarda Municipal de Curitiba (COPGM-153) foram notificados três alagamentos:

Al. Ecológico Burle Max;

Rua Nicolau José Gravina, entre as ruas Angelo Trevisan e Av. Candido Hartmann;

Rua Portugal.

O Centro de Operações também registrou a ocorrência de um deslizamento na rua Doutor Lauro Gentio Portugal, no bairro Sítio Cercado. Uma vistoria foi realizada pelas equipes da Defesa Civil.

Cinco moradores dos bairros Portão, Cajuru, Capão Raso e Tatuquara pediram fornecimento de lona. O boletim da Defesa Civil informa que não houve desalojados e desabrigados.

Contatos para emergência

Em caso de uma situação de emergência, a população pode ligar para os seguintes números para receber atendimento: 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

Nas últimas 36 horas de chuva intensa foram feitas vistorias nas seis bacias hidrográficas de Curitiba.

