A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) divulgou as cidades e bairros que serão afetados pelo rodízio no abastecimento, entre esta quarta-feira (22) e sábado (25). Desta vez são bairros de Curitiba, São José dos Pinhais e Fazenda Rio Grande.

A razão para a necessidade de rodízio no abastecimento é a forte estiagem que atinge os reservatórios da companhia que abastecem Curitiba e região metropolitana. Lembrando que Curitiba é a cidade que menos teve chuvas nos últimos meses.

+Viu essa? Rio Paraná está tão baixo, que moradores de Foz cruzam o leito a pé!

A Sanepar ressalta a importância de se economizar água em tempos de pandemia de coronavírus. A prioridade para o uso deve ser para higiene pessoal, evitando-se usar a água para lavar carros, calçadas, regar jardins e plantas.

Confira a tabela com as cidades a bairros do rodízio

22 de abril – Quarta-feira

São José dos Pinhais – Aristocrata, Centro, Zaniolo, Braga, Cruzeiro, Águas Belas, Ouro fino, Costeira, Pedro Moro, Santo Antônio, Colônia Rio Grande, Itália, Bom Jesus.

*Retorno previsto para às 8h de quinta-feira (23).

23 de Abril – Quinta-feira

Fazenda Rio Grande: Eucaliptos, Hortência, Iguaçu, Nações, Santarém, Santa Terezinha, afetados pela área do reservatório Fazenda Rio Grande, além de Dos Estados, Iguaçu, Santa Terezinha, Jd. São Lourenço, Jd Brilhante, Jd Kokubo, Ipê, Eucaliptos, Nações.

*Retorno previsto para às 8h de sexta-feira.

24 de abril – sexta-feira

Curitiba: Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara, Umbará, Sítio Cercado

*Retorno previsto para às 8h de sábado.

25 de abril – Sábado

São José dos Pinhais: Afonso Pena, Águas Belas, Independência, Boneca do Iguaçu, Iná, Aviação, Rio Pequeno, São Cristóvão.

Obra deixa mais bairros sem água

Uma interligação reservatória vai deixar bairros de Curitiba e Araucária sem água nesta semana. O serviço começa nesta quinta-feira e atinge os seguintes bairros da capital: Alto Boqueirão, Sítio Cercado, Xaxim, Boqueirão, Ganchinho, Hauer, Pinheirinho, Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho e Tatuquara.

Em araucária, as áreas afetadas são: Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera e Cachoeira. Em ambos os casos a retomada do abastecimento está prevista para às 7h de sexta-feira.

Tem caixa d´água?

A Sanepar recomenda que as residências tenham uma caixa de água, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A caixa d´água garante o abastecimento por cerca de 24 horas.

Faltou água e agora?

Quem ficar sem água podem entrar em contato com a Sanepar pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.