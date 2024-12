Resgate complicado de vítima no Pico Paraná demorou quase 24 horas

Um homem de 24 anos precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros após sofrer problemas na coluna vertebral durante uma trilha no Pico Paraná, montanha em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O socorro começou por volta das 12h15 de terça-feira (24) e só foi concluído na manhã desta quarta-feira (25), quando o homem foi resgatado e levado de helicóptero ao hospital.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o homem entrou em contato com a corporação dizendo que estava com a coluna travada e não tinha condições de descer a trilha caminhando. A vítima estava acompanhada de um amigo.

Após o pedido de ajuda, uma equipe do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) foi até o local. Os bombeiros verificaram que ele não possuía muita experiência com trilhas e que não havia muito alimento disponível. Além disso, o celular dele estava com pouca bateria.

Como não era possível descer o homem por conta do problema na coluna, foi necessário acionar o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA). Entretanto, as condições do tempo para o voo de helicóptero não estavam favoráveis durante a tarde de terça (24). Por isso, a equipe do GOST precisou passar a noite com a vítima no cume do Pico Paraná.

Na manhã desta quarta-feira (25), o helicóptero do BPMOA conseguiu chegar até o local e resgatar o homem. Ele desembarcou do resgate aéreo às 9h23 e o diagnóstico foi lombalgia.