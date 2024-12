Milagre de Natal? Famílias celebram com a fé a superação de momentos difíceis

Acompanhado de músicas festivas e belas decorações, o Natal é um período que transpira positividade. Talvez essa seja a data do ano mais ‘aconchegante’, no sentido de desejar fazer boas ações e agradecer pelo ano vivido. Nos filmes, por exemplo, são comuns os enredos envoltos no ‘milagre de Natal’. No entanto, nem sempre os milagres são vividos perto da data. Mas é em dezembro, na hora em que a família está reunida em volta da mesa, que a lembrança e gratidão pelos momentos felizes do ano e as bençãos vividas são lembradas com mais facilidade.

Para o caminhoneiro José Biscaia, de 45 anos, o Natal de 2022 significou renascimento. Faltando menos de um mês para a data, no dia 28 de novembro, ele se envolveu em um grave acidente na BR-376. No dia estava chovendo muito. Saindo de Curitiba, José seguia para Itajaí, em Santa Catarina. Houve um deslizamento e ele ficou parado no local. Quando a pista foi liberada, o caminhoneiro com 22 anos de profissão seguiu viagem. Entretanto, no km 668, por volta das 19 horas, um novo deslizamento atingiu o caminhão.

“Veio a terra abaixo e eu senti o impacto. Fui arrastado por mais ou menos uns 50 metros, o bombeiro falou. Caí na ponte e o caminhão caiu em cima da cabine. Fiquei soterrado lá até por volta da meia-noite”, relembra.

José sobreviveu a um gravíssimo acidente em 2022 na BR-376. Um grande deslizamento deixou mortos, feridos e muitos estragos. Foto: Arquivo Pessoal.

O caminhoneiro foi resgatado após horas, com apenas ferimentos leves. “O que restou do caminhão foi só o pedacinho onde eu sobrevivi. Então com certeza foi um milagre. Os próprios bombeiros falaram que não acreditavam que tinha alguém vivo lá”, afirma.

Católico, José tem fé que foi salvo por Deus. “Uma coisa que eu faço diariamente, toda manhã antes de iniciar uma viagem, eu rezo, peço a proteção de Deus. E acho que nesse dia foi o que me salvou. Quando o inesperado veio, as mãos de Deus estavam lá para me proteger”, diz.

Ele também revela que o Natal de 2022 foi o mais comemorado de todos. Ao lado da esposa, da filha, da enteada e da neta, José confirma que também irá celebrar o renascimento em 2024. “Natal é isso”, comenta. “Aquele sentimento de gratidão, principalmente por estar vivo. Isso com certeza mudou. A gente começa a dar mais valor nas pequenas coisas. É um sentimento de gratidão”, completa.

Um Natal abençoado

Quem também já comemorou muito no Natal as bençãos recebidas ao longo do ano é Iracema Alves Teixeira. Frequentadora do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba, ela afirma que em 2018 viveu um grande milagre.

Ela conta que de uma hora para outra, Gabriel, filho de uma amiga, ficou tetraplégico. De acordo com Iracema os médicos não sabiam explicar o que havia acontecido. Nesse mesmo ano ela havia passado por uma cirurgia na coluna e no joelho.

“Saí do hospital e a mãe dele veio me falar, pedir para eu rezar para ele. Ela falou assim ‘reza para o Gabriel porque ele está tetraplégico. Não se mexe do pescoço para baixo’. Eu tinha operado e não podia ajoelhar, mas rezei ‘Jesus das Santas Chagas, ajude o Gabriel voltar a andar que eu entro de joelho no Santuário de Guadalupe”, relembra.

Iracema revela que não sabia como entraria de joelhos na igreja, pois estava debilitada. No entanto, ela tinha fé de que conseguiria cumprir a promessa. Pouco tempo depois Gabriel voltou a andar. E, como prometido na oração e após relatar a história para o Padre Reginaldo Manzotti, ao lado de Gabriel e do filho, ela entrou de joelhos na igreja.

Família agradeceu e fez um depoimento no Santuário de Guadalupe. Foto: Colaboração/Felipe Gusso

“Eu entrei de joelhos, nem sei como. Mas eu não estava ajoelhada, eu estava flutuando naquela igreja. Ele entrou de joelhos e meu filho também. Eu entrei operada, mas tava pagando minha promessa. Jesus curou ele”, afirma Iracema, que completa que o Natal de 2018 foi celebrado na igreja.

Independente da religião, a vida proporciona momentos bons. Portanto, qual é a benção que você deseja lembrar no Natal deste ano?