Guaratuba: Polícia flagra comércio ilegal de fogos de artifício no litoral

Uma operação policial que resultou na prisão de um homem de 54 anos, em Guaratuba, Litoral do Paraná. O suspeito foi flagrado comercializando fogos de artifício de forma irregular, colocando em risco a segurança dos moradores e turistas que desfrutam do litoral paranaense.

Agentes da Polícia Civil do Paraná (PCPR) receberam denuncias que levaram as equipes até o suspeito. As diligências levaram os policiais ao bairro Coroados, onde encontraram o suspeito vendendo os produtos sem licença.

A operação resultou na apreensão de 15 caixas de materiais explosivos, que estavam armazenados de maneira inadequada e expostos à venda, violando as normas de segurança e a legislação vigente.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Guaratuba, onde foi autuado em flagrante. Os fogos de artifício apreendidos permanecerão sob custódia das autoridades.

Sabe de algo? Denuncie!

A Polícia Civil solicita a colaboração da população com informações que possam auxiliar em investigações. Denúncias podem ser feitas anonimamente pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.