Resgatado em Curitiba: idoso de 93 anos vivia em casa suja com fezes de animais

Um idoso de 93 anos foi resgatado de uma situação de extrema vulnerabilidade, no bairro Caximba, em Curitiba. O resgate aconteceu depois de uma denúncia anônima, feita pelo Serviço 156 no dia 10 de julho. Ao chegar na casa onde o idoso vivia, uma equipe da Rede de Proteção do Idoso, do município, encontrou o homem com um ferimento aberto na perna, vestindo roupas sujas e mal agasalhado.

A equipe apurou que o homem é viúvo, sofre de hipertensão e diabete. Ele morava no local com três filhos. O ferimento aberto em uma das pernas é possível consequência de uma queda.

“Encontramos aquele senhor mal agasalhado, vestindo roupas sujas e dividindo o ambiente com fezes de animais pelo chão e dezenas de cães e gatos”, contou a enfermeira auditora Luciane Ferreira dos Reis, que trabalha na Gerência da Pessoa Idosa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano (SMDH).

A equipe também observou desleixo com a higiene de alimentos e roupas. Essa situação caracteriza negligência, que é uma modalidade de violência prevista no Estatuto do Idoso.

Idoso resgatado foi levado para casa de filha

A ação foi acompanhada por outros integrantes da SMDH e da Unidade de Saúde Caximba que, na sequência, trataram o ferimento na perna do homem. Após o trabalho em conjunto, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) encontrou outra filha do idoso, que o acolheu em casa. O Ministério Público também foi notificado sobre a situação.

A equipe do Creas, que está vinculada à Fundação de Ação Social (FAS), visitou o homem no novo endereço, no Novo Mundo, e o encontrou completamente diferente: de banho tomado, roupas limpas e bem instalado em um quarto igualmente asseado. “Isso é muito positivo pois, sem o acolhimento da filha ou de outro familiar, o idoso precisaria ser removido para uma Ilpi (Instituição de Longa Permanência)”, disse Luciane.

Após o resgate do idoso, a secretaria investigará a situação dos filhos com que ele morava e a situação em que se encontram os animais domésticos que também vivem na casa no Caximba.