Caminhão não aguenta subida, volta de ré e quase causa acidente

Um caminhão não conseguiu vencer a íngreme subida da Rua Doutor Ennio Marçal, na Vila São João, bairro Tingui, em Curitiba, e por pouco não causa um acidente mais grave. No cruzamento com a Rua Hermínio Cardoso, o enorme caminhão da empresa Cootravale não teve forças para concluir a subida e chegou a queimar pneu na tentativa de acessar a transversal.

O veículo voltou de ré e precisou frear bruscamente para não acertar outros carros ou mesmo uma das várias casas daquela quadra. Na descida, o baú do caminhão virou para a esquerda, enquanto a cabine ficou para o lado direito, culminando com o veículo atravessado na rua. Uma lixeira foi arrancada e o gramado na frente de uma das casas ficou com as marcas dos pneus do caminhão.

Galhos de árvore e pacotes de lixo foram colocados no cruzamento para avisar os motoristas que precisavam virar naquela rua. Não havia, até as 9h, sinalização de agentes de trânsito e nem guincho para retirar o caminhão do local. A princípio ninguém ficou ferido.

Apesar da via ser importante ligação entre os bairros Bacacheri e Tingui, o fluxo de veículos é espaçado e é possível desviar apenas trocando de quadra.

Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz/Tribuna do Paraná.