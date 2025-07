Carro pega fogo e interdita duas faixas de importante avenida de Curitiba

A Avenida Victor Ferreira do Amaral, importante ligação entre bairros de Curitiba, ficou com faixas bloqueadas na manhã desta quinta-feira (30). Um carro pegou fogo na pista sentido Curitiba, gerando um verdadeiro caos na avenida que normalmente já tem fluxo intenso pela manhã. O acidente ocorreu no bairro Tarumã, um pouco antes das obras do novo complexo Tarumã.

A interdição ficou ainda mais complicada porque carro pegou fogo perto de uma estação-tubo Colégio Militar, reinaugurada recentemente, causando interdição parcial da via. Equipes da Polícia Militar do Paraná (PMPR) retiraram o carro por volta das 8h.

As faixas 2 e 3 da avenida foram bloqueadas no sentido Nossa Senhora da Luz, restando apenas a faixa da esquerda liberada para circulação. O trecho também é ponto de parada da linha Inter 2, o que contribuiu para o aumento do congestionamento na região. Enquanto o ônibus parava no tubo, ninguém passava.

Por volta das 8h, a fila de veículos chegava até a Rua Konrad Adenauer, nas imediações do Shopping Jockey Plaza, conforme informações do telejornal Bom Dia Paraná, da RPC TV.

Carro completamente destruído

O veículo, um Fiat Palio, foi completamente consumido pelas chamas, que também atingiram galhos de árvores próximas à via. As causas do incêndio ainda serão apuradas pelas autoridades após a remoção do carro.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉