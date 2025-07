Falta de água pode afetar 31 bairros de Curitiba nesta quinta; veja lista

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Limpeza no reservatório

Moradores de 31 bairros de Curitiba e de cinco bairros de Almirante Tamandaré, na região metropolitana, devem se preparar para enfrentar falta de água durante boa parte desta quinta-feira (31). De acordo com a Sanepar, está programado um serviço de manutenção, inspeção estrutural e higienização no Reservatório Tarumã o que afetará o abastecimento das duas cidades.

Os trabalhos serão realizados das 8h às 17h.

Lista de bairros sem água em Curitiba

Em Curitiba, o serviço pode afetar os seguintes bairros:

Abranches

Água Verde

Ahú

Alto da Glória

Alto da XV

Atuba

Bacacheri

Barreirinha

Batel

Bigorrilho

Boa Vista

Bom Retiro

Cabral

Cachoeira

Capão da Imbuia

Centro

Centro Cívico

Cristo Rei

Hugo Lange

Jardim Botânico

Jardim Social

Juvevê

Mercês

Pilarzinho

Prado Velho

Rebouças

Santa Cândida

São Lourenço

Taboão

Tarumã

Tingui

Falta de água em Almirante Tamandaré

Segundo a Sanepar, em Almirante Tamandaré, as regiões que poderão ser afetadas são

Cachoeira

Colônia Prado

Graziele

Lamenha Grande

São Jorge

Conforme a companhia, a normalização do abastecimento será gradativa, com previsão para regularização na manhã de sexta-feira (1°). A Sanepar recomenda que se evitem desperdícios de água e que a água tratada seja utilizada para alimentação e higiene.

A companhia ressalta a importância de que cada imóvel tenha uma caixa-d’água com capacidade adequada às necessidades de uso, conforme a recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Com um reservatório domiciliar adequado, o imóvel permanece abastecido por no mínimo 24 horas quando existe alguma interrupção na rede pública de água.