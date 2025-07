Bibinho se compromete a devolver R$ 258 milhões desviados de corrupção

O ex-diretor da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) Abib Miguel, o Bibinho, se comprometeu a devolver o valor de R$ 258 milhões aos cofres públicos. O valor a ser pago foi calculado considerando os desvios praticados de corrupção, peculato e lavagem de dinheiro no âmbito das operações dos Diários Secretos e Argonautas.

Além do montante, Bibinho também deverá pagar uma multa superior a R$ 3,6 milhões como penalidade adicional. Segundo o Ministério Público do Paraná, que investiga do caso, o pagamento faz parte dos acordos de colaboração premiada firmados com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

Com o acordo, homologado nesta segunda-feira (28), as ações penais que o ex-diretor responde em Juízo ficam suspensas. Em 2018, Abib Miguel foi condenado a mais de 255 anos de prisão por 59 atos de lavagem de dinheiro cometidos entre 2000 e 2010. Ele ficou quase oito anos na cadeia e, atualmente, responde aos processos em liberdade.

A defesa de Abib Miguel foi procurada pela reportagem da Tribuna, mas não quis se pronunciar sobre o acordo nesta quarta-feira (30).

Quase 15 anos de Diários Secretos

O esquema de corrupção dos Diários Secretos foi revelado em 2010 pela série de reportagens publicada pelo jornal Gazeta do Povo e exibida pela RPC. O ex-diretor da Alep é considerado o mentor de todo o esquema.

A Justiça mantém bloqueados ou sequestrados ao menos 90 imóveis do Bibinho, que está com 85 anos de idade. Em caso de descumprimento do acordo, o patrimônio poderá ser usado para quitar os valores do ressarcimento.

Segundo o Ministério Público do Paraná, muitas as ações penais e cíveis referentes aos Diários Secretos e Argonautas correm o risco de prescrição, considerando a idade avançada do ex-diretor. Por decisão do Judiciário, o processo tramita sob sigilo médio.