Incêndio de grandes proporções atinge terreno no Bairro Alto, em Curitiba

Um incêndio de grandes proporções atinge um terreno descampado no Bairro Alto, em Curitiba, no começo da tarde desta quarta-feira (30). O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas que se espalharam rapidamente devido ao tempo seco na capital paranaense. O terreno fica na Rua Ângelo Breseghello, nos fundos do Hospital Vita – que felizmente não registrou nenhuma intercorrência por causa da ocorrência.

Uma grande nuvem de fumaça branca pôde ser vista de longa distância, causada pelo fogo que destruía por completo o matagal seco existente no terreno. Moradores do entorno estavam com medo e chegaram a ajudar equipes dos bombeiros com água e mangueiras. A fumaça chamou a atenção de quem passava pela Linha Verde, que passa perto do local atingido.

Várias equipes dos Bombeiros estão no local para combater as chamas. Não há informações sobre feridos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio atingiu a vegetação rasteira, em uma área extensa. Foram utilizados três caminhões para conter as chamas.

