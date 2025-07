Dupla é presa com 100 kg de fios de cobre em galeria subterrânea de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No Centro

Na madrugada desta quarta-feira (30), a Guarda Municipal de Curitiba (GMC) flagrou dois homens furtando fios de cobre em uma galeria subterrânea no Centro da cidade. A ação aconteceu por volta da meia-noite, após denúncia recebida pela Central de Operações.

Os guardas foram chamados para verificar um possível furto de cabos na Rua Nunes Machado, próximo à Doutor Pedrosa. Chegando ao local, moradores da região informaram que havia duas pessoas dentro de uma galeria subterrânea retirando a fiação.

Ao abrirem a tampa da galeria, os agentes encontraram a dupla com aproximadamente 100 quilos de fios de cobre já removidos do local. Os suspeitos foram detidos e encaminhados, junto com todo o material apreendido, à Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde ficarão à disposição da justiça.

Operação Cabo Seguro quer diminuir furtos em Curitiba

O secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Rafael Ferreira Vianna, destacou que o combate ao furto de cabos e fios é uma das prioridades da gestão atual. “Nesta madrugada, nós nos surpreendemos com a quantidade de material apreendido, foram 100 quilos de fios que já haviam sido danificados. Com isso, iniciamos mais uma fase da Operação Cabo Seguro, que é o mapeamento dos receptadores, para que a gente consiga desmantelar toda essa quadrilha”, disse Vianna.

O comandante da GM de Curitiba, Carlos Celso dos Santos Junior, ressaltou a importância da participação da comunidade no combate a esse tipo de crime. “Nós pedimos que a população continue denunciando atividades suspeitas pelo telefone 153 da Guarda Municipal”, disse.

Na semana anterior, autoridades prenderam um homem com 34 quilos de fiação próximo à Avenida República Argentina, no bairro Portão.

Em fevereiro deste ano, a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) lançou a Operação Cabo Seguro através do Departamento de Inteligência (DTI). A iniciativa visa intensificar o combate ao furto de cabos e fios de cobre em Curitiba, especialmente em semáforos e sistemas de comunicação. Desde o início da operação, que já está na quinta fase, 36 pessoas foram detidas e mais de 40 pontos passaram por fiscalização.