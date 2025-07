Ex-prefeito Rafael Greca comemora emagrecimento de 30 quilos

O ex-prefeito de Curitiba e atual secretário de Desenvolvimento Sustentável do governo do Estado Rafael Greca publicou em seu perfil oficial no Instagram que está contente por eliminar 30 quilos de seu peso em menos de um ano. “Já foram 30 quilos eliminados… e contando! É sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Estou me cuidando e sigo muito feliz”, comentou o político na publicação.

O sobrepeso de Rafael Greca já gerou preocupações por parte de colegas da política e também já virou alvo de adversários. Em 2017, Greca passou mal no seu primeiro dia como Prefeito de Curitiba e precisou ser internado no Hospital Marcelino Champagnat, onde recebeu o diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Prefeito então na época, Greca recebeu alta depois de quase dez dias internado.

Greca também foi internado em dezembro de 2018 para uma cirurgia de hérnia umbilical e em 2019 passou por uma cirurgia de correção de uma hérnia da parede abdominal. Nas duas ocasiões, passou alguns dias internado e recebeu alta.

Durante a pandemia, em setembro de 2020, Greca foi internado após positivar para o novo coronavírus. Ele recebeu alta três dias depois.

Em abril de 2021, Greca voltou a preocupar a rede política com seu estado de saúde. Ele precisou ser internado após sofrer um AVC.

Greca já sinalizou que pretende se candidatar a governador do estado em 2026. O ex-prefeito de Curitiba tem movimentado suas redes sociais e nesta terça-feira (29) revelou que está preocupado com a sua saúde física. Em junho, Greca fez uma postagem ao lado do professor de Educação Física Victor Navarro, mostrando que o profissional dá suporte a ele no condicionamento físico.