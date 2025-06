Greca pode disputar governo do Paraná em 2026: “se me deixarem”

A próxima eleição do governo do Paraná está marcada para outubro de 2026. O mandato de Ratinho Júnior (PSD) termina em 1º de janeiro de 2027 e, por enquanto, nomes têm surgido para um possível sucessor. Desde março, o governador tem promovido mudanças em seu secretariado, abrindo espaço para aliados que podem concorrer ao cargo.

Entre os cotados está o ex-prefeito de Curitiba e atual secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável desde março, Rafael Greca. Em entrevista à Tribuna, Greca afirmou que está legalmente apto a disputar o cargo e que sua candidatura depende da vontade popular.

“Tenho todos os meus direitos políticos. Não fui impichado até hoje e não fui julgado pelo Supremo Tribunal Federal e declarado inelegível, aliás, isso nunca nem foi discutido. Como sou eleitor e tenho muita vontade, pode ser que eu me candidate a governador, se me deixarem. Preciso perguntar isso para os paranaenses e para os curitibanos. Quem vai dizer se vou continuar na política é o povo”, alfinetou.

Essa não é a primeira vez que Greca manifesta interesse em disputar o Palácio Iguaçu. Em novembro de 2024, ainda como prefeito de Curitiba, ele já havia sinalizado essa intenção em entrevista ao jornal O Globo. Na época, ressaltou a importância da eleição de Eduardo Pimentel como seu sucessor na prefeitura e deixou em aberto sua disposição para concorrer, caso houvesse consenso partidário.

Desde que assumiu a secretaria estadual, Greca lidera projetos como as obras de modernização das orlas de Matinhos e Pontal do Paraná, iniciadas na mesma semana em que tomou posse. Na capital, ele também chefia projetos de dois novos parques: o Papa Francisco, no Abranches, e o Margarita Sansone, no Barreirinha, que contará com um borboletário.

Quem mais deve concorrer ao cargo?

Segundo levantamento do Instituto Neokemp Pesquisas, divulgado na última sexta-feira (13), dois nomes aparecem por primeiro nas intenções de voto para o governo do Paraná: o senador Sergio Moro (União), com índices entre 37,2% e 42,5%, e o deputado estadual Requião Filho (PT), com 13,2% a 14,1%.

Com margem de erro de três pontos percentuais, Requião aparece tecnicamente empatado com outros três nomes: o próprio Rafael Greca (PSD), o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), Alexandre Curi (PSD), e o ex-prefeito de Londrina Marcelo Belinati (PP).