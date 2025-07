Geada volta a cobrir Curitiba nesta quinta-feira; Frio segue até quando?

Curitiba amanheceu com geada pela segunda vez nesta semana. Nesta quinta-feira (31), os termômetros marcaram 3,6 ºC às 7h15, temperatura ligeiramente superior à registrada na quarta-feira (30), quando ocorreu a primeira geada do mês de julho. A mínima do dia anterior foi de 2,8 ºC.

Além da capital, cidades da Região Metropolitana, dos Campos Gerais e do Sudeste do estado também registraram temperaturas abaixo de 5 °C, condição favorável à formação de geadas fracas a moderadas.

Apesar do frio nas primeiras horas do dia, segundo a previsão do tempo para Curiitba a tendência é de temperaturas mais amenas no período da tarde. “Durante o dia, o céu fica com pouca nebulosidade sobre a maioria das regiões paranaenses. À tarde, os índices de umidade relativa ficam próximos aos 30% em diversos setores”, explica o meteorologista Samuel Braun, Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Confira, a seguir, alguns registros do segundo dia de geada em Curitiba, feitos no Parque Atuba:

A baixa umidade e o tempo seco aumentam o risco de incêndios em vegetações. Na quarta-feira (30), um fogo de grandes proporções atingiu um terreno descampado próximo ao Hospital Vita[, no Bairro Alto, em Curitiba.

Frio em Curitiba vai dar uma trégua?

A massa de ar polar que derrubou as temperaturas começa a perder força nesta sexta-feira (1º), e o frio intenso deve dar uma trégua nos próximos dias. Em Curitiba, a mínima prevista para sexta é de 9 °C, com máxima podendo chegar a 23 °C.

Com o tempo firme e estável, não há previsão de chuva para a Região Metropolitana. Segundo o Simepar, há possibilidade de formação de nevoeiros entre a madrugada e o início da manhã, especialmente nas regiões de Curitiba, Campos Gerais e Centro-Sul do estado.

