Paraná anuncia queda de quase 30% nos crimes violentos no 1º semestre de 2025

O número de crimes violentos no Paraná caiu no primeiro semestre de 2025. Segundo dados divulgados nesta quinta-feira (31) pela Secretaria da Segurança Pública (Sesp), houve uma redução de 28,5% nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) em comparação com o mesmo período do ano passado. Os registros caíram de 940 para 672 ocorrências.

Entre os crimes incluídos na categoria CVLI estão homicídios dolosos, feminicídios e lesões corporais seguidas de morte. A queda foi puxada especialmente pelos homicídios dolosos, que recuaram 29%, passando de 889 para 631 vítimas. É o menor índice desde o início da série histórica, conforme análise do Centro de Análise, Planejamento e Estatística (Cape/Sesp).

A comparação com 2018, quando foram registrados 1.033 homicídios dolosos, mostra uma queda acumulada de 39% nos últimos sete anos. A redução também se reflete no número de municípios sem registros desse tipo de crime. Ao todo, 221 cidades do Paraná não tiveram nenhum homicídio doloso nos seis primeiros meses de 2025, 29 a mais do que no mesmo período de 2024.

Na Região Metropolitana de Curitiba, a redução foi de 22%, com 179 casos registrados, comparado a 230 no ano anterior. Em 93 municípios, apenas um homicídio foi registrado no semestre, o que corresponde a 23% das cidades paranaenses.

Outros crimes também estão em queda

Além dos homicídios, outros crimes violentos também recuaram. As lesões corporais seguidas de morte diminuíram 42,4%, passando de 33 para 19 vítimas. Os casos de feminicídio tiveram uma leve redução de 2%, caindo de 49 para 48 ocorrências.

Os crimes contra a dignidade sexual também apresentaram retração. Os registros de estupro caíram 18,7%, de 3.814 para 3.100 casos. Considerando todos os crimes sexuais, houve uma redução de 11,5%, com o total caindo de 6.670 para 5.900 ocorrências.

Crimes classificados como “contra a pessoa”, que englobam ameaças, lesões corporais e outros delitos que afetam diretamente a integridade física e emocional das vítimas, caíram 2,5%. Os casos de ameaça recuaram 6,9%, passando de 2.998 para 2.790. Já as lesões corporais caíram 8,2%, de 38,2 mil para 35,1 mil registros.

Ações integradas ajudam a reduzir a violência

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, os resultados são reflexo de uma atuação integrada entre as forças de segurança, com reforço no policiamento ostensivo e no investimento em tecnologia e inteligência.

Entre as ações mencionadas está a Operação Centro Seguro, desenvolvida em parceria com a Guarda Municipal de Curitiba, que intensificou a presença policial na região central da capital. Segundo a Sesp, iniciativas como essa devem continuar sendo ampliadas em outras regiões do estado ao longo do segundo semestre.