Vídeo viral de agressão a Yorkshire leva ao resgate de cães em Curitiba

Um Yorkshire e outro cão foram resgatados na quarta-feira (30) durante operação da Polícia Civil do Paraná no bairro Bacacheri, em Curitiba. Tudo começou quando imagens de um dos cãezinhos sendo agredido em plena via pública viralizaram nas redes sociais, causando uma onda de indignação entre protetores de animais e internautas.

O delegado Guilherme Dias, responsável pelo caso, confirmou que os animaizinhos eram submetidos a situações de crueldade pelo tutor. Não é difícil imaginar o sofrimento dos bichinhos, especialmente quando pensamos que eles dependem totalmente de nós, humanos, para sobreviver.

A ação da polícia não foi por acaso. Depois da divulgação das imagens chocantes do Yorkshire sendo agredido, a PCPR agiu rápido e representou judicialmente por um mandado de busca e apreensão. Com a ordem judicial em mãos, os policiais foram até a residência do investigado.

Durante a operação, além do resgate dos dois cãezinhos, a polícia também apreendeu dispositivos eletrônicos que podem conter provas adicionais contra o tutor.

A ação contou com o apoio fundamental de protetoras da ONG Grupo Força Animal, que agora cuidarão dos bichinhos. “Os animais foram encaminhados à instituição, onde receberão cuidados adequados, longe de maus-tratos e em ambiente seguro”, afirma o delegado.

Infelizmente, casos como esse não são isolados em Curitiba. Este é o segundo caso de maus-tratos a animais que ganha repercussão na cidade em menos de um mês.

Denuncie!

Se você presenciar qualquer situação de maus-tratos a animais, não hesite em denunciar! É super fácil: você pode registrar um boletim de ocorrência online no site da PCPR. Nestas situações, é necessário que o crime esteja ocorrendo ou tenha ocorrido a prática de ato de abuso, maus-tratos, ferimentos propositais de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A população pode, ainda, denunciar o crime de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, via telefone ou site, ou pelo telefone 197 da PCPR.