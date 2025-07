Bosque de Curitiba ganha novos brinquedos desafiadores pra criançada

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Bosque Reinhard Maack, localizado no bairro Hauer, em Curitiba, ganhou novos brinquedos voltados ao lazer infantil. O espaço, cercado por araucárias, agora conta com 16 brinquedos que simulam atividades de gincana, como tirolesas, escorregadores, paredes de escalada e trampolim.

Dois novos brinquedos foram especialmente pensados para atender crianças menores de 7 anos. O primeiro é a Casinha da Primeira Infância, voltada ao público de 4 a 6 anos, seguido dos Pilaretes, obstáculos coloridos projetados para crianças pequenas. Os demais equipamentos são indicados para crianças de 6 a 12 anos.

Além das novas atrações, a Prefeitura de Curitiba também instalou duas novas pontes nos limites do bosque e realizou manutenção em todos os brinquedos existentes. A estimativa é de que as obras sejam concluídas até a próxima semana.

Bosque possui trilha natural

Para quem busca mais contato com a natureza, o bosque oferece ainda uma trilha natural de 900 metros que atravessa uma área de mata nativa. Segundo Walquiria Pizatto, gerente de Parques e Bosques da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), o espaço tem como proposta unir educação ambiental com lazer seguro ao ar livre.

Com 78 mil metros quadrados, o espaço abriga diversas espécies da fauna e flora nativas e mantém um funcionamento mais restrito para garantir sua preservação.

Horário de funcionamento

O bosque está aberto ao público aos sábados, domingos e feriados. De terça a sexta-feira, o espaço recebe visitas escolares de instituições públicas e privadas, mediante agendamento prévio pelo telefone (41) 3350-9889 ou pelo e-mail parquesepracas@curitiba.pr.gov.br.

Em dias de chuva e no dia seguinte, o bosque permanece fechado por segurança, devido à possibilidade de escorregamento nas trilhas.

Serviço

Bosque Reinhard Maack

Horário de funcionamento: sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h

Local: rua Waldemar Kost, s/n, no bairro Hauer

