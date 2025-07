Parque da Ciência terá mega reforma e novo planetário

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Parque da Ciência Newton Freire Maia, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, passará por uma revitalização com investimento de cerca de R$ 40 milhões. O projeto foi apresentado nesta quarta-feira (16) à Secretaria de Estado do Planejamento do Paraná.

A próxima etapa será a licitação, conduzida pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), ligado à Secretaria da Educação. Resultado de uma parceria entre a Paraná Projetos e a Universidade Livre do Meio Ambiente (Unilivre), a proposta visa modernizar a estrutura do parque, que já não atendia integralmente às normas técnicas nem aos anseios do público atual.

A expectativa é de que, após a obra, o local se torne uma referência nacional em divulgação científica, educação, inovação e turismo cultural. Um dos destaques será o novo planetário, com capacidade para simular o céu e projetar até 9 mil corpos celestes em alta definição, o mais moderno da América Latina, segundo o governo.

A construção do planetário está prevista para começar em 2025, logo após a licitação, que deve ocorrer ainda neste semestre.

Inaugurado em 2002, o parque conta hoje com um exploratório dividido em cinco pavilhões temáticos: Universo, Cidade, Energia, Vida e Meio Ambiente. Após a revitalização, a estrutura poderá receber até 140 mil visitantes por ano, entre estudantes, turistas e comunidade em geral.

Como será o novo parque?

O projeto prevê a reforma dos pavilhões 01 a 07 e 37, readequações sanitárias, implantação de novas passarelas, acessibilidade em todas as edificações, além da criação de rotas externas acessíveis. Também estão previstas melhorias em áreas de serviço, infraestrutura urbana e paisagismo.

A proposta contempla ainda sistemas de segurança, sonorização, cabeamento estruturado, climatização, sinalização e prevenção de incêndios, além da regularização junto a órgãos como o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura de Pinhais.

O plano adota a metodologia BIM (Modelagem da Informação da Construção), que permite maior eficiência e transparência na execução da obra. As soluções adotadas serão compatíveis com a Área de Proteção Ambiental (APA) do Iraí, onde o parque está localizado, garantindo sustentabilidade e preservação ambiental.