Massa de ar polar vai derrubar temperatura em Curitiba. Previsão do tempo

A previsão do tempo para Curitiba nesta quinta-feira (17) indica um dia com variações climáticas significativas. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) prevê uma queda nas temperaturas e a possibilidade de chuva ao longo do dia. Há possibilidade de geada em parte do Paraná, conforme o Simepar. A explicação para essa queda brusca na temperatura é uma massa de ar polar que se aproxima da nossa região.

Pela manhã, predomina o céu nublado, mas sem previsão de chuva. As temperaturas oscilarão entre 12°C e 23°C, com ventos moderados vindos do noroeste e norte. A umidade relativa do ar ficará entre 40% e 75%.

À tarde, temperaturas sobem um pouco, atingindo a máxima de 23ºC às 15h. Os ventos continuarão próximos aos 38 km/h, mas mudarão de direção, vindo do noroeste e oeste. As temperaturas permanecerão estáveis. Durante a noite, a previsão é de muitas nuvens cobrindo o céu curitibano.

Na sexta-feira, uma mudança significativa no tempo, com queda de temperatura e risco de geada. Mapa do Simepar mostra a possibilidade de geada (em verde) no Paraná.

Frio chega com tudo na sexta-feira

Segundo a previsão do tempo para Curitiba, a partir desta sexta-feira (18), as temperaturas entram em declínio devido a massa de ar polar que avança sobre o estado. Em Curitiba, os termômetros variam entre os 6 ºC e os 16 ºC.

Segundo o meteorologista Leonardo Furlan, do Simepar, Foram muitos dias de nevoeiro e baixas temperaturas pelo estado, em especial nos municípios mais ao sul e leste, com manhãs geladas e Sol tímido. “No interior o Sol predominava desde cedo na maioria dos dias, com alguma variação de nuvens. O destaque também foi a grande amplitude térmica nos municípios das regiões central, oeste, noroeste e norte do Paraná, com temperaturas amenas no amanhecer e elevação no turno da tarde, lembrando bastante o efeito cebola”, disse.

Massa de ar polar

Segundo o Simepar a massa de ar polar avançará por todo o Paraná, provocando um declínio acentuado nas temperaturas. E as geadas? A previsão do tempo indica que geadas fracas e localizadas poderão ocorrer, principalmente nas regiões do Sudoeste, Centro-Sul e Campos Gerais.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉