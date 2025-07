Novo parque de Curitiba será inaugurado neste sábado; Veja detalhes!

O 53º parque de Curitiba será inaugurado neste sábado (2), às 11h, pelo prefeito Eduardo Pimentel. Localizado na Rua Reinaldo Hecke, nº 480, o Parque Papa Francisco presta homenagem ao pontífice, que faleceu em abril deste ano. A inauguração, inicialmente prevista para junho, foi adiada para o próximo mês.

Com 80 mil metros quadrados de mata nativa, o novo espaço de lazer conta com pista para caminhada, paisagismo e um chafariz na área antes conhecida como Colinas do Abranches. A parte central do parque terá uma escultura de Jano, divindade da mitologia romana, além de bancos e uma área de estar.

Além da função recreativa, o parque também terá papel estratégico no controle de enchentes do Rio Belém e na preservação do lago do Parque São Lourenço. A área funcionará como contenção natural, reduzindo o assoreamento do lago.

Novos parques em breve

Além do Parque Papa Francisco, outros dois projetos estão em desenvolvimento. No bairro Cachoeira, o Parque Manacá Santuário das Borboletas Margarita Pericás Sansone terá 230 mil m² e contará com uma sede da Guarda Municipal, uma unidade da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ) e um borboletário.

No bairro Pinheirinho, o Parque África será construído em uma área de 70 mil m², com investimento de R$ 5 milhões na primeira fase. O espaço será integrado à Praça Zumbi dos Palmares.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉