A segunda-feira (30) e a terça-feira (31) vai ser de bloqueio total da Avenida República Argentina, no Novo Mundo, na pista sentido Centro, no trecho entre as avenidas Brasília e Presidente Wenceslau Braz, em Curitiba. O período de bloqueio é da 9 até às 17 horas, devido a obras que prevê a extensão do itinerário do Ligeirão Norte-Sul (BRT Sul), entre os terminais Santa Cândida e Pinheirinho.

Com a mudança neste trecho, quem vai pela Avenida República Argentina no sentido Centro deve contornar o bloqueio e virar à direita na Av. Brasília e seguir até a Rua Eduardo Carlos Pereira, em seguida virar à esquerda na Av. Wenceslau Braz, de onde poderá acessar novamente a Av. República Argentina no sentido Centro de Curitiba.

LEIA TAMBÉM:

>> Anvisa suspende venda de 11 pomadas modeladoras para cabelo. Veja a lista

>> Surf em Curitiba? Tecnologia permite o esporte em inédita piscina com ondas

Vale reforçar que não haverá alteração para quem usa o transporte coletivo. Os ônibus continuarão operando na canaleta exclusiva.

Obras

A obra para a expansão do Ligeirão Norte-Sul está sendo feita em lotes e 16 estações-tubo foram remodeladas e colocadas novamente em operação: Dom Pedro I, José Bettega, Ouro Verde, Morretes, Hospital do Trabalhador, Silva Jardim, Vital Brasil e Carlos Dietzsch, todas nos dois sentidos da via. “A execução das intervenções acontece de forma escalonada para não prejudicar os passageiros. Enquanto uma estação é fechada para ser remodelada, desalinhada e o pavimento alargado e requalificado, a estação subsequente permanece funcionando normalmente”, explicou Rodrigo Araújo Rodrigues, secretário municipal de Obras Públicas.

Após a conclusão de toda a intervenção, que acontece em um trecho de 7 quilômetros entre a Praça do Japão, no Água Verde, até o Terminal Pinheirinho, a previsão que o tempo de viagem reduza em 16 minutos, segundo a Urbs.

As obras são coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), a partir de projeto do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).

Veja que incrível