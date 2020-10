A rede de supermercados Condor inaugura uma nova loja nesta terça-feira (27), no bairro Pilarzinho, em Curitiba. Segundo a empresa, R$ 40 milhões foram investidos na construção da unidade, que contratou 200 novos colaboradores e será aberta apesar dos impactos econômicos gerados pela pandemia de novo coronavírus. Ainda de acordo com o Condor, a loja conta com normas rígidas de segurança para preservar a saúde e minimizar a propagação da covid-19 e também promete oferecer atendimento seguro, eficaz e ágil aos clientes.

LEIA MAIS – Pandemia força Xiquita, mais tradicional loja de moda infantil de Curitiba, a fechar

“O mundo está passando por uma grande transformação e precisamos estar atentos para proporcionar aos clientes lojas que tornem suas vidas mais tranquilas. Além de preços competitivos, é necessário que todos os setores sejam inteligentes, estratégicos e seguros”, destaca o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta.

Hoje, a rede possui 55 lojas, entre super e hipermercados, em 20 cidades do Paraná e Santa Catarina e emprega cerca de 14 mil colaboradores.

Condor Pilarzinho. Foto: Divulgação/Condor

Estrutura

No novo supermercado, a proposta é proporcionar uma experiência de compra única aos consumidores, para que o cliente consiga encontrar o que procura com muito mais facilidade. A empresa afirma que novas soluções utilizam uma metodologia capaz de agilizar a permanência dentro das lojas, um fator imprescindível neste momento de pandemia.

No estacionamento, a loja do Pilarzinho tem capacidade para 2.500 vagas rotativas na área coberta. O supermercado ainda conta com esteiras rolantes e elevadores que ligam o estacionamento à loja com mais agilidade.

LEIA AINDA – Novo shopping será inaugurado em área central de Curitiba na próxima quarta-feira

Em uma área de vendas de 3.200 m², a estrutura tem 20 checkouts ergonômicos e um mix de 20 mil produtos nos setores de mercearia, hortifruti, açougue com cortes especiais, padaria e confeitaria, fiambreria e bebidas, além de adega com rótulos nacionais e importados, além de cervejas artesanais.

A loja também conta com o Espaço Mundo Saudável Condor, projetado com uma grande variedade de produtos focados na saúde, bem estar e qualidade de vida, além de itens especiais para pessoas com restrições alimentares.

Já o departamento de perfumaria foge do formato tradicional e segue o estilo de free shop, com Espaço Mulher e Espaço Homem, posicionado na entrada da loja.

Sustentabilidade

Para integrar a loja com a natureza, a rede conta que preservou e manteve uma área verde com cerda de 5 mil m² no entorno da loja. Isso, segundo o Condor, segue a visão da empresa em preservar os recursos naturais e evitar impactos ambientais.

Seguindo este conceito sustentável, para deixar o ambiente interno em uma temperatura agradável, foi implantado um sistema de ventilação natural por convecção nas laterais e cobertura, que tem a capacidade de trocar o ar mais rapidamente, proporcionando uma sensação térmica agradável e natural.

O novo Condor Pilarzinho também utiliza o propano nos equipamentos refrigerados, um gás 100% natural, inofensivo à Camada de Ozônio e com baixíssimo GWP (Global Warming Potential). A tecnologia, carrega a chancela da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) e do Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Já para otimizar o consumo energético, a empresa relata que foi instalado um sistema de iluminação dimerizável, que ajusta a intensidade luminosa de acordo com a luz natural, além dos tradicionais Domus Prismáticos na cobertura, que permitem a entrada de luz externa no ambiente e filtram os raios ultravioletas em até 98%.

Outro ponto que preserva os recursos naturais é a instalação do sistema de captação da água da chuva para ser utilizada na irrigação de jardins, limpeza de pisos e descarga de sanitários. Também foram instaladas proteções acústicas nos muros laterais para reduzir os possíveis ruídos.

Serviço

O novo Condor fica localizado na Rua Amaury Lange Silvério, 1130, Pilarzinho, Curitiba-PR, e seu horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 22h e aos domingos, das 8h às 21h.