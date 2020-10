Um novo shopping será inaugurado na próxima quarta-feira (28) no imóvel do antigo Polloshop Alto da XV. Com o nome de Alto da XV Mall, o espaço será administrado pela Argo Desenvolvimento & Gestão, empresa responsável pelo gerenciamento de dezenas de shoppings no Brasil, entre eles o Shopping Crystal em Curitiba. O investimento na abertura está calculado em R$ 1 milhão e o Alto da XV Mall deve gerar mil empregos diretos e cinco mil indiretos.

LEIA TAMBÉM – Inauguração de shopping com 250 lojas e salas VIP de cinema foi adiada pela pandemia

O Alto da XV Mall contará com 180 lojas de diferentes segmentos, como vestuário, calçados, telefonia, beleza, praça de alimentação, utensílios e acessórios (ver lista abaixo). Marcello Almeida, sócio da Cia Iguaçu, proprietária do imóvel e responsável pelo novo projeto do estabelecimento, acredita que os moradores da região poderão contar com um projeto moderno e focado na praticidade. “A partir de agora, a população de Curitiba e mais especificamente os moradores da região do Alto da XV podem contar com um projeto moderno, dinâmico e focado na praticidade, economia e parceria com os seus colaboradores e clientes”, ressalta. Antes da empresa decidir reabrir o shopping, um estudo de viabilidade foi realizado.

O shopping abre seguindo todos os protocolos de segurança estabelecidos pelas autoridades sanitárias, que determina distanciamento necessário, obrigatoriedade do uso de máscaras, disponibilização de álcool gel, sanitização constantes de áreas comuns, como banheiros e mobiliário da praça de alimentação, além de controle da quantidade limitada de clientes e cuidados na operação de ar condicionado.

Polloshop

O Polloshop fechou depois de 25 anos por decisão administrativa dos antigos locatários em abril, deixando muitos lojistas preocupados com a possibilidade do fim definitivo do centro comercial. Após várias reuniões com advogados e empresas, um estudo de viabilidade foi realizado e indicou a continuidade com cartas de intenção assinadas por cerca de 120 lojistas. “Quando o shopping fechou, recebemos da maioria dos lojistas a indicação de que eles gostariam de seguir no shopping. Trabalhamos para que isso pudesse ocorrer, mas precisávamos realizar estudos sobre essa possibilidade. Foi quando optamos por contratar a Argo, que já conhecia a dinâmica de Curitiba por administrar um shopping na cidade”, disse Almeida.

Confira a lista de lojas do shopping Alto da XV Mall:

Afford

Ale Estevam e Louise

Alice

Amauri Cabeleireiros

Apple Spicy

Aroma Mineiro

Athina

Au Au Lanches

Aura Style

Bazar Masculino

Bella

Bons Sonhos

Café & Cia

Café Pollo

California.Co

Camilú

Camisa Polo

Cantinho dos Calçados

Casual Bolsas

Cherry Lingeries

Chopp Harden

Claro

Conceito Fitness e Praia

Connect

Connect New

Cristal Presentes

CVC

DH Pijamas

Di Vetro 1

Di Vetro 2

Divino Grill

Dolce Freddo

Dona Rosa

Empório do Pastel

Enigma G

Four Back

Graffite

Hering

InfoEletromix

It Pop

Kaluart

La Boutique

La Casa Di Frango

Laurence Calçados

Lelix

Levick

Linda.com

Lord Rock

Lottus

Mannia Acessórios

Menina Chic

Mobo Clothes

Monizer

Mundial Food

Mundo Eletrônico

Niva Modas

No Pé Calçados

No Pé Kids

Nononóina

Óticas Lens

Óticas Winnikes

Ponto de Visão

Paper Box

Pikoka Brinquedos

Pink&Chick

Play

Pqnito Baby

Quill’s Jeans

Rei da Calabresa

Rennê Jóias

Rota 56 Barbearia

Scavone

Sepatu

Servos

Sport Fitness

Sport Tennis

Subway

Suco Tropicais

Suncatcher

TIM

Tutti Pelle

Uni Duni Te

Via Homas

Vivo

Wakon

Yes! Cosméticos

Zayan

Zutti Calçados