Que tal terminar o ano empregado ou concorrendo a uma nova colocação no mercado de trabalho? Entre as vagas atualmente disponíveis em Curitiba, estão as oferecidas pelo Grupo Big, que é responsável pelas lojas das redes de supermercados Big, Mercadorama e Sam’s Club.

No site do grupo é possível fazer o envio do currículo para participar dos processos seletivos para vagas de: vendedor de eletro, técnico de segurança do trabalho, auxiliar de perecíveis, fiscal de prevenção e perdas, vendedor de cartões e serviços, operador de caixa, operador de loja (modalidade intermitente), açougueiro, promotor de vendas, supervisor de venda de cartões e serviços e vendedor externo. Os profissionais contratados atuarão em diferentes lojas de supermercados do grupo na capital paranaense.

Os salários e benefícios variam de acordo com as funções, iniciando em R$ 1.049 (fixo) + variável, na função de vendedor de eletro, por exemplo. Os pré-requisitos exigidos dos candidatos também são diversos e podem ser consultados no site do Grupo Big, na descrição de cada uma das vagas.