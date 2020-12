A Bandeira Laranja de alerta médio para o novo coronavírus deve vigorar por mais 22 dias em Curitiba, de acordo com o novo decreto municipal nº1710, que foi publicado nesta quarta-feira (17). As medidas restritivas tanto para o comércio como também serviços na cidade devem ser manter iguais.

No entanto, em razão do alto movimento que antecede o Natal, o Comitê de Técnica e Ética da Secretaria Municipal da Saúde resolveu liberar o comércio apenas neste próximo domingo (20). De acordo com a secretária municipal da saúde Márcia Huçulak, a medida pretende diluir o movimento da semana natalina.

Márcia frisou que a liberação do comércio no próximo domingo não significa um relaxamento das medidas sanitárias. “A excepcionalidade no entanto não flexibiliza protocolos de segurança como o controle de pessoas, distanciamentos, uso de máscara e higiene das mãos. Muito pelo contrário, abusos serão fiscalizados”, reiterou.

Os próximos domingos devem continuar com a restrição anterior de comércio e serviços.

Confira os principais serviços que podem abrir no próximo domingo (20):

• Atividades comerciais de rua não essenciais, galerias e centros comerciais: das 9 às 22 horas

• Atividades de prestação de serviços não essenciais, tais como escritórios em geral, salões de beleza, barbearias, atividades de estética, academias de ginástica para práticas esportivas individuais, serviços de banho, tosa e estética de animais: até as 22 horas

• Shopping centers: das 8 às 22 horas

• Restaurantes e lanchonetes: das 6 às 22 horas

• Panificadoras, padarias e confeitarias de rua: das 6 às 22 horas

• Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, quitandas, mercearias, distribuidoras de bebidas, peixarias e açougues: 6 às 22 horas

• Mercados, supermercados e hipermercados: 6 às 22 horas

• Comércio de produtos e alimentos para animais: 6 às 22 horas

• Feiras livres e de artesanato: 6 às 22 horas

• Concessionárias de veículos em geral: 6 às 22 horas

• Lojas de material de construção: 6 às 22 horas

• Comércio ambulante de rua: 6 às 22 horas.