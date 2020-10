O calorão da tarde desta sexta-feira (2) foi tanto que já superou todas as marcas deste ano. Em Curitiba, os termômetros chegaram a marcar 35,6ºC, marca que só perde para o recorde absoluto histórico de 35,9ºC registrado pelo Instituto Simepar no dia 30 de janeiro de 2019. Além do ‘maçarico ligado’ na temperatura, a fumaça dos incêndios no Pantanal, no estado vizinho do Mato Grosso do Sul, voltaram a deixar o céu cinza em Curitiba nesta sexta.

É tanto calor nos últimos dias que nem as geladeiras estão conseguindo vencer. O refrigerador de um mercadinho no Jardim Mercúrio, no bairro Cajuru, não aguentou o calorão e quebrou. Agora, além de gasto com o conserto, a comerciante corre para tentar evitar prejuízo de R$ 10 mil com os produtos que podem estragar. “Esse calor me deixou com um problemão. O freezer de congelados está normal, mas o de laticínios pifou. Não sei se foi porque a noite abafou, mas tudo indica que foi um problema no termostato”, conta a proprietária da Gulinha Mercúrio, Juliana Dobrucki.

Com medo de perder todos os produtos que estavam na geladeira, Juliana já chamou dois técnicos para resolver o problema. São queijos, iogurtes, presuntos, potes de requeijão, leite, manteiga. “Preciso mais do que nunca de uma temperatura ideal. Pra você ter uma ideia, com 35ºC lá fora e a geladeira está marcando 28ºC, sendo que o ideal seria de 5ºC”, revela a proprietária.

Com tanto calor, Curitiba, a capital conhecida por ser a mais fria, do país está com o tempo fora do comum desde domingo, com muito calor que só deu trégua na segunda e terça-feira. “Os curitibanos estão sofrendo com isso. Não estamos acostumados, né?”, revela Juliana.

Fim de tarde em Curitiba. Foto: Lineu Filho / Tribuna do Paraná.

Recorde na temperatura em Curitiba

Segundo o Simepar, que faz o monitoramento meteorológico no Paraná, o calor esse ano vem quebrando recordes. “Temos um valor nesta sexta que quebrou o recorde de Curitiba para mês de outubro de todos os anos anteriores. Segue agora como a segunda mais alta da história da nossa estação meteorológica”, explica o meteorologista Lizando Jacobsen.

As altas temperaturas, que vem batendo nos 33ºC nos últimos três dias, acontecem por causa da presença de uma massa de ar quente na região. “Normalmente esse calor todo provoca chuva e temporais, que aliviam um pouco e diminuem a temperatura. Mas nesses últimos dias, por causa do tempo seco, não há chuva e assim a temperatura segue subindo”, afirma o especialista.

Virada no tempo em Curitiba

O tempo vai virar e o calor vai dar uma trégua. E aquele haicai do Álvaro Posselt: “Curitiba não nos poupa: ontem tomei sorvete e hoje tomo sopa”, pintada num muro no Centro da cidade, pode se tornar verdadeiro neste sábado (3). Uma virada brusca na temperatura deve acontecer e a máxima que alcançou 35ºC nesta sexta cai para 22ºC sábado. “Muda por causa da alta nebulosidade. Mas depois que abrir o tempo na semana que vem, volta a esquentar e muito”, informa Jacobsen.