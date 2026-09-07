Rafael Greca recebe alta após queda durante agenda de campanha

O ex-prefeito de Curitiba e candidato a vice-governador do Paraná Rafael Greca (MDB) recebeu alta do Hospital Nossa Senhora das Graças nesta segunda-feira (7). Ele estava internado desde que sofreu uma queda durante agenda de campanha em Maripá, no Oeste do estado.

Após deixar o hospital, Greca publicou vídeo em suas redes sociais para tranquilizar apoiadores sobre seu estado de saúde. “Estou dizendo que estou bom, que estarei andando com o nosso povo, pedindo votos e cumprimentando as pessoas”, disse na gravação.

“Ainda é tempo de me cuidar e seguir as recomendações médicas, mas a campanha continua firme! Mesmo do hospital, pude sentir o carinho das ruas”, escreveu na legenda. Em outra publicação, o ex-prefeito divulgou imagens junto aos profissionais de saúde que o atenderam durante a internação.

A queda durante os compromissos de campanha provocou um hematoma e inchaço na perna esquerda. Dois dias depois do ocorrido, ele passou por uma drenagem do local. Segundo o próprio candidato, a queda foi acidental e ocorreu enquanto cumprimentava apoiadores durante evento. Ele se desequilibrou e caiu sobre um banco.

Rafael Greca é candidato a vice-governador na chapa encabeçada por Sandro Alex (PSD), apoiado pelo governador Ratinho Júnior (PSD). A coligação A Mudança Continua inclui os partidos PSD, MDB, Republicanos, Avante, Democratas (DEM), Federação PSDB Cidadania (PSDB e Cidadania) e Federação União Progressista (União Brasil e PP).