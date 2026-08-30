Rafael Greca passa por drenagem de hematoma após queda em campanha

O candidato a vice-governador do Paraná, Rafael Greca (MDB), passou por um procedimento para drenagem de um hematoma na panturrilha esquerda neste fim de semana. O ex-prefeito de Curitiba sofreu uma queda durante uma agenda de campanha em Maripá, no Oeste do Paraná, nesta sexta-feira (28).

Em relato publicado nas redes sociais, Greca afirmou que a queda foi acidental e ocorreu enquanto cumprimentava apoiadores durante um evento. Ele se desequilibrou e caiu sobre um banco. Por precaução, a equipe de campanha cancelou os demais compromissos previstos e retornou a Curitiba, onde o candidato foi internado no Hospital Nossa Senhora das Graças para realizar exames.

Qual é o estado de saúde de Rafael Greca?

A assessoria de Greca afirmou à Tribuna do Paraná que ele está em ótimo estado de saúde e apresenta sinais vitais normais. Após a drenagem do hematoma, ele permanece em observação e só deverá retomar as atividades de campanha após a recuperação e a liberação médica.

Greca é candidato a vice-governador

Rafael Greca é candidato a vice-governador na chapa encabeçada por Sandro Alex (PSD), que busca dar continuidade à gestão do atual governador Ratinho Junior (PSD). A coligação A Mudança Continua conta com os partidos PSD, MDB, Republicanos, Avante, Democratas (DEM), Federação PSDB Cidadania (PSDB e Cidadania) e Federação União Progressista (União Brasil e PP).

Sem Greca, Sandro Alex inicia a semana com compromissos no Sindicato dos Médicos Veterinários do Paraná e entrevistas em Curitiba nesta segunda-feira (31). No fim do dia, participa da posse do novo reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).