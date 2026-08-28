Rafael Greca é internado após sofrer queda durante agenda de campanha

Rafael Greca (MDB), 70 anos, está internado no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, após sofrer uma queda durante agenda de campanha em Maripá, no Oeste do Paraná, nesta sexta-feira (28). O ex-prefeito de Curitiba é candidato a vice-governador na chapa de Sandro Alex (PSD), pela coligação A Mudança Continua.

De acordo com nota enviada pela assessoria de imprensa, a queda provocou um hematoma e inchaço na perna esquerda. O comunicado diz que Greca passa bem e está com quadro estável.

“Por precaução, cancelou os demais compromissos e retornou a Curitiba, onde foi internado no Hospital Nossa Senhora das Graças para a realização de exames. Greca permanece sob acompanhamento da equipe médica coordenada pela Dra. Bárbara Moreira. Novas informações serão divulgadas oportunamente”, diz a nota.