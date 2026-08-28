Polícia apreende 10 mil garrafas de bebidas adulteradas e prende três na RMC

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu cerca de 10 mil garrafas de bebidas alcoólicas adulteradas em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A ação resultou na prisão em flagrante de três empresários. A operação aconteceu na segunda-feira (24), mas foi divulgada somente nesta sexta-feira (28) pelas autoridades.

A PCPR teve apoio de equipes do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), além do Procon e da Vigilância Sanitária de Campo Largo. Conforme o delegado da PCPR, Nasser Salmen, durante as buscas em estabelecimentos e depósitos, foram encontradas bebidas sem procedência legal e com sinais de adulteração em rótulos, lacres e conteúdo.

Ainda segundo a polícia, a maior parte das garrafas apreendidas era de vinhos de diferentes marcas. Também foram localizados lotes de cachaça, grapa e outros destilados. As bebidas eram destinadas à comercialização.

“A ação é um desdobramento da primeira fase da operação, realizada em maio, quando foram apreendidas mais de 8,4 mil garrafas de vinhos e diversas cervejas com indícios de irregularidades em um centro de distribuição localizado no bairro Xaxim, em Curitiba”, conta o delegado.

Primeira fase da operação confirmou adulteração de bebidas

A Polícia Científica do Paraná concluiu a perícia das cervejas apreendidas na primeira fase. O laudo confirmou a adulteração dos produtos, incluindo a troca de tampas, a substituição de rótulos de marcas populares por marcas de maior valor e a presença de substâncias inadequadas para consumo.

As bebidas apreendidas em Campo Largo já foram encaminhadas para perícia. Com a conclusão dos laudos, os produtos serão destruídos. Os três empresários foram encaminhados ao sistema penitenciário.

As investigações da PCPR continuam. O objetivo é identificar outras pessoas envolvidas no esquema de falsificação e distribuição de bebidas adulteradas. A polícia não divulgou os nomes dos envolvidos.

Denúncias

A população ainda pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia. Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.