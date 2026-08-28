Foz do Iguaçu registra maior temperatura para agosto desde 2017

A cidade de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, marcou nesta sexta-feira (28) a temperatura mais alta já registrada pela estação meteorológica do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) no mês de agosto desde 2017: 35,7°C.
Outras cinco cidades tiveram temperaturas acima dos 35°C a menos de um mês para o fim do inverno: Diamante do Norte (36,7°C), na divisa com São Paulo; Capanema (36,5°C), na região de fronteira entre o Brasil e a Argentina; São Miguel do Iguaçu (36°C) e Santa Helena (35,6°C), nas proximidades de Foz; e Loanda (35,3°C), no Noroeste do estado.
O Simepar previa temperaturas entre 30°C e 35°C no Noroeste, Oeste e Sudoeste do Paraná com a intensificação de ventos que trazem o ar mais quente da região central do país. Já nas regiões Centro-Sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba (RMC) eram previstas rajadas de vento entre 60 km/h e 70 km/h.
Ventos fortes podem atingir o Paraná nos próximos dias
Segundo o instituto meteorológico, a intensificação de um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai e o Norte da Argentina vai contribuir para o aumento da intensidade dos ventos e, entre sábado (29) e segunda-feira (31), a expectativa é de chuvas em todo o estado. Na noite desta sexta, as temperaturas devem cair cerca de 10°C em relação aos valores máximos registrados durante o dia.
Veja as temperaturas máximas registradas pelas estações do Simepar e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Paraná:
- Diamante do Norte: 36,7°C
- Capanema: 36,5°C
- São Miguel do Iguaçu: 36,0°C
- Foz do Iguaçu: 35,7°C
- Santa Helena: 35,6°C
- Loanda: 35,3°C
- Marechal Cândido Rondon: 34,9°C
- Altônia: 34,8°C
- Assis Chateaubriand: 34,8°C
- Palotina: 34,7°C
- Cambará: 34,6°C
- Cruzeiro do Iguaçu: 34,3°C
- Goioerê: 34,2°C
- Toledo: 34,2°C
- Umuarama: 34,1°C
- Paranavaí: 34,0°C
- Cerro Azul: 33,9°C
- Nova Prata do Iguaçu: 33,9°C
- Cidade Gaúcha: 33,5°C
- Planalto: 33,5°C
- Campo Mourão: 33,4°C
- Maringá: 33,4°C
- Campina da Lagoa: 33,2°C
- Cianorte: 33,2°C
- Santo Antônio da Platina: 33,1°C
- Dois Vizinhos: 32,9°C
- Guaíra: 32,9°C
- Londrina: 32,9°C
- Cornélio Procópio: 32,8°C
- Joaquim Távora: 32,8°C
- Antonina: 32,6°C
- Cascavel: 32,5°C
- Francisco Beltrão: 32,1°C
- Morretes: 31,7°C
- Nova Tebas: 31,6°C
- Apucarana: 31,4°C
- Guaraqueçaba: 31,0°C
- Cândido de Abreu: 30,9°C
- Pato Branco: 30,8°C
- Telêmaco Borba: 30,6°C
- Japira: 30,5°C
- União da Vitória: 30,5°C
- General Carneiro: 30,4°C
- Ivaí: 29,9°C
- Pinhão: 29,9°C
- Jaguariaíva: 29,7°C
- Ponta Grossa: 29,3°C
- Laranjeiras do Sul: 29,0°C
- Curitiba: 28,9°C
- Irati: 28,9°C
- Guaratuba: 28,5°C
- Clevelândia: 28,2°C
- Pinhais: 28,1°C
- Lapa: 28,0°C
- Guarapuava: 27,5°C
- Colombo: 27,5°C
- Paranaguá: 27,5°C
- Palmas: 27,4°C
- Santa Maria do Oeste: 27,3°C
- Guarapuava – Entre Rios: 27,2°C
- Ventania: 27,0°C
- Fazenda Rio Grande: 26,8°C
- Inácio Martins: 26,3°C
- Palmas – Horizonte: 25,4°C
- Ubiratã: 23,9°C