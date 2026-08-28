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Foz do Iguaçu registra maior temperatura para agosto desde 2017

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Raisa Toledo - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 28/08/26 19h27
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Cataratas do Iguaçu Foto: José Fernando Ogura/Arquivo AEN

A cidade de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, marcou nesta sexta-feira (28) a temperatura mais alta já registrada pela estação meteorológica do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) no mês de agosto desde 2017: 35,7°C.

Outras cinco cidades tiveram temperaturas acima dos 35°C a menos de um mês para o fim do inverno: Diamante do Norte (36,7°C), na divisa com São Paulo; Capanema (36,5°C), na região de fronteira entre o Brasil e a Argentina; São Miguel do Iguaçu (36°C) e Santa Helena (35,6°C), nas proximidades de Foz; e Loanda (35,3°C), no Noroeste do estado.

O Simepar previa temperaturas entre 30°C e 35°C no Noroeste, Oeste e Sudoeste do Paraná com a intensificação de ventos que trazem o ar mais quente da região central do país. Já nas regiões Centro-Sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba (RMC) eram previstas rajadas de vento entre 60 km/h e 70 km/h.

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Segundo o instituto meteorológico, a intensificação de um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai e o Norte da Argentina vai contribuir para o aumento da intensidade dos ventos e, entre sábado (29) e segunda-feira (31), a expectativa é de chuvas em todo o estado. Na noite desta sexta, as temperaturas devem cair cerca de 10°C em relação aos valores máximos registrados durante o dia.

Veja as temperaturas máximas registradas pelas estações do Simepar e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Paraná:

  • Diamante do Norte: 36,7°C
  • Capanema: 36,5°C
  • São Miguel do Iguaçu: 36,0°C
  • Foz do Iguaçu: 35,7°C
  • Santa Helena: 35,6°C
  • Loanda: 35,3°C
  • Marechal Cândido Rondon: 34,9°C
  • Altônia: 34,8°C
  • Assis Chateaubriand: 34,8°C
  • Palotina: 34,7°C
  • Cambará: 34,6°C
  • Cruzeiro do Iguaçu: 34,3°C
  • Goioerê: 34,2°C
  • Toledo: 34,2°C
  • Umuarama: 34,1°C
  • Paranavaí: 34,0°C
  • Cerro Azul: 33,9°C
  • Nova Prata do Iguaçu: 33,9°C
  • Cidade Gaúcha: 33,5°C
  • Planalto: 33,5°C
  • Campo Mourão: 33,4°C
  • Maringá: 33,4°C
  • Campina da Lagoa: 33,2°C
  • Cianorte: 33,2°C
  • Santo Antônio da Platina: 33,1°C
  • Dois Vizinhos: 32,9°C
  • Guaíra: 32,9°C
  • Londrina: 32,9°C
  • Cornélio Procópio: 32,8°C
  • Joaquim Távora: 32,8°C
  • Antonina: 32,6°C
  • Cascavel: 32,5°C
  • Francisco Beltrão: 32,1°C
  • Morretes: 31,7°C
  • Nova Tebas: 31,6°C
  • Apucarana: 31,4°C
  • Guaraqueçaba: 31,0°C
  • Cândido de Abreu: 30,9°C
  • Pato Branco: 30,8°C
  • Telêmaco Borba: 30,6°C
  • Japira: 30,5°C
  • União da Vitória: 30,5°C
  • General Carneiro: 30,4°C
  • Ivaí: 29,9°C
  • Pinhão: 29,9°C
  • Jaguariaíva: 29,7°C
  • Ponta Grossa: 29,3°C
  • Laranjeiras do Sul: 29,0°C
  • Curitiba: 28,9°C
  • Irati: 28,9°C
  • Guaratuba: 28,5°C
  • Clevelândia: 28,2°C
  • Pinhais: 28,1°C
  • Lapa: 28,0°C
  • Guarapuava: 27,5°C
  • Colombo: 27,5°C
  • Paranaguá: 27,5°C
  • Palmas: 27,4°C
  • Santa Maria do Oeste: 27,3°C
  • Guarapuava – Entre Rios: 27,2°C
  • Ventania: 27,0°C
  • Fazenda Rio Grande: 26,8°C
  • Inácio Martins: 26,3°C
  • Palmas – Horizonte: 25,4°C
  • Ubiratã: 23,9°C
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