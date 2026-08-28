Foz do Iguaçu registra maior temperatura para agosto desde 2017

A cidade de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, marcou nesta sexta-feira (28) a temperatura mais alta já registrada pela estação meteorológica do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) no mês de agosto desde 2017: 35,7°C.

Outras cinco cidades tiveram temperaturas acima dos 35°C a menos de um mês para o fim do inverno: Diamante do Norte (36,7°C), na divisa com São Paulo; Capanema (36,5°C), na região de fronteira entre o Brasil e a Argentina; São Miguel do Iguaçu (36°C) e Santa Helena (35,6°C), nas proximidades de Foz; e Loanda (35,3°C), no Noroeste do estado.

O Simepar previa temperaturas entre 30°C e 35°C no Noroeste, Oeste e Sudoeste do Paraná com a intensificação de ventos que trazem o ar mais quente da região central do país. Já nas regiões Centro-Sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba (RMC) eram previstas rajadas de vento entre 60 km/h e 70 km/h.

Ventos fortes podem atingir o Paraná nos próximos dias

Segundo o instituto meteorológico, a intensificação de um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai e o Norte da Argentina vai contribuir para o aumento da intensidade dos ventos e, entre sábado (29) e segunda-feira (31), a expectativa é de chuvas em todo o estado. Na noite desta sexta, as temperaturas devem cair cerca de 10°C em relação aos valores máximos registrados durante o dia.

Veja as temperaturas máximas registradas pelas estações do Simepar e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Paraná:

Diamante do Norte: 36,7°C

36,7°C Capanema: 36,5°C

36,5°C São Miguel do Iguaçu: 36,0°C

36,0°C Foz do Iguaçu: 35,7°C

35,7°C Santa Helena: 35,6°C

35,6°C Loanda: 35,3°C

35,3°C Marechal Cândido Rondon: 34,9°C

34,9°C Altônia: 34,8°C

34,8°C Assis Chateaubriand: 34,8°C

34,8°C Palotina: 34,7°C

34,7°C Cambará: 34,6°C

34,6°C Cruzeiro do Iguaçu: 34,3°C

34,3°C Goioerê: 34,2°C

34,2°C Toledo: 34,2°C

34,2°C Umuarama: 34,1°C

34,1°C Paranavaí: 34,0°C

34,0°C Cerro Azul: 33,9°C

33,9°C Nova Prata do Iguaçu: 33,9°C

33,9°C Cidade Gaúcha: 33,5°C

33,5°C Planalto: 33,5°C

33,5°C Campo Mourão: 33,4°C

33,4°C Maringá: 33,4°C

33,4°C Campina da Lagoa: 33,2°C

33,2°C Cianorte: 33,2°C

33,2°C Santo Antônio da Platina: 33,1°C

33,1°C Dois Vizinhos: 32,9°C

32,9°C Guaíra: 32,9°C

32,9°C Londrina: 32,9°C

32,9°C Cornélio Procópio: 32,8°C

32,8°C Joaquim Távora: 32,8°C

32,8°C Antonina: 32,6°C

32,6°C Cascavel: 32,5°C

32,5°C Francisco Beltrão: 32,1°C

32,1°C Morretes: 31,7°C

31,7°C Nova Tebas: 31,6°C

31,6°C Apucarana: 31,4°C

31,4°C Guaraqueçaba: 31,0°C

31,0°C Cândido de Abreu: 30,9°C

30,9°C Pato Branco: 30,8°C

30,8°C Telêmaco Borba: 30,6°C

30,6°C Japira: 30,5°C

30,5°C União da Vitória: 30,5°C

30,5°C General Carneiro: 30,4°C

30,4°C Ivaí: 29,9°C

29,9°C Pinhão: 29,9°C

29,9°C Jaguariaíva: 29,7°C

29,7°C Ponta Grossa: 29,3°C

29,3°C Laranjeiras do Sul: 29,0°C

29,0°C Curitiba: 28,9°C

28,9°C Irati: 28,9°C

28,9°C Guaratuba: 28,5°C

28,5°C Clevelândia: 28,2°C

28,2°C Pinhais: 28,1°C

28,1°C Lapa: 28,0°C

28,0°C Guarapuava: 27,5°C

27,5°C Colombo: 27,5°C

27,5°C Paranaguá: 27,5°C

27,5°C Palmas: 27,4°C

27,4°C Santa Maria do Oeste: 27,3°C

27,3°C Guarapuava – Entre Rios: 27,2°C

27,2°C Ventania: 27,0°C

27,0°C Fazenda Rio Grande: 26,8°C

26,8°C Inácio Martins: 26,3°C

26,3°C Palmas – Horizonte: 25,4°C

25,4°C Ubiratã: 23,9°C