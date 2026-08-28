Segurança no Paraná: candidatos divergem sobre polícia, crime organizado e sistema prisional

A segurança integra o topo das preocupações dos eleitores. Em pesquisa de opinião Nexus/BTG divulgada no último dia 10, 35% dos entrevistados citaram a segurança pública, violência e criminalidade como o principal ou segundo principal problema do Brasil. Entre os oito candidatos ao governo do Paraná, as proposições para esses temas incluem reforço do efetivo policial, maior integração entre os órgãos e maior transparência na área da segurança pública.

A Tribuna do Paraná analisou os planos de governo de cada candidatura e resumiu os principais pontos apresentados. A ordem dos candidatos no texto segue o cenário estimulado da pesquisa de intenções de voto para governador divulgada pelo instituto Paraná Pesquisas nesta segunda-feira (17), a primeira após o registro das candidaturas:

Propostas de Sergio Moro (PL) para a segurança

Criar forças-tarefa aos moldes da Operação Lava Jato para desmantelar facções e confiscar seus patrimônios: elas teriam integração de policiais, agentes da Receita Estadual e “outras agências ou órgãos estaduais”;

Criar centros de inteligência e compartilhamento de dados inspirados nos “Fusion Centers” norte-americanos para incentivar atuação conjunta das forças policiais — incluiria Polícia Militar, Civil, Científica, Penal, Bombeiros e “parceiros federais ou de outros estados”;

Instalar uma base aérea permanente em Foz do Iguaçu, uma “diretoria de fronteiras”, e reforçar a fiscalização de divisas contra a entrada de drogas e armas;

Realizar “concursos periódicos” e remanejar policiais de funções administrativas internas para o policiamento ostensivo e investigação;

Expandir a Patrulha Maria da Penha e criar patrulhas dedicadas à defesa de crianças, adolescentes e idosos;

Promover ações conjuntas de segurança, saúde e assistência social para extinguir “cracolândias” nas áreas urbanas, “como fez São Paulo”;

Implementar sistema integrado de câmeras públicas e privadas que reconhece “pessoas procuradas e veículos suspeitos” e gera alertas em tempo real;

Estabelecer um Protocolo Estadual de Atendimento à Violência Contra a Mulher;

Construir prisão estadual de segurança máxima com “rígidos protocolos” e visitas sem contato físico;

Ampliar o trabalho prisional com parcerias com empresas e cooperativas e presos participando da construção de obras públicas;

Modernizar o monitoramento prisional com bloqueadores de sinal “para impedir que ações criminosas sejam comandadas de dentro das unidades penais”;

Realizar parcerias público-privadas para construir e ampliar unidades penais;

Ampliar o ensino e a qualificação profissional dentro das unidades penais;

Implantar programa estadual de saúde integral para agentes de segurança;

Criar Academia Estadual de Segurança Pública, com formação, especialização e pós-graduação;

Criar estratégia de recuperação de bens e “repressão firme a quem compra produto roubado”;

Tornar o Paraná “referência” em uso de tecnologia de rastreamento químico em perícia para elucidar crimes;

Desenvolver ações permanentes de educação cidadã com foco em prevenção às drogas;

Fortalecer integração entre Defesa Civil, Bombeiros, forças de segurança e municípios.

Propostas de Requião Filho (PDT) para a segurança

Realizar concursos públicos periódicos para repor e ampliar os quadros de todas as forças de segurança estaduais;

Adotar como “horizonte” presença policial permanente e atendimento operacional 24 horas nos 399 municípios;

Unificar em uma central os acionamentos de emergência da Polícia Militar, Bombeiros, Samu, Polícia Civil e Guardas Municipais;

Ampliar a Polícia Científica para agilizar laudos e reduzir inquéritos policiais pendentes, permitindo ao cidadão acompanhar o encaminhamento de sua ocorrência;

Aproximar os agentes da população retomando o Projeto Povo (Policiamento Ostensivo Volante) e estruturando patrulhas rurais e bombeiros comunitários com equipes estáveis;

Ampliar progressivamente o uso de câmeras corporais para policiais com regras de acionamento e armazenamento, privacidade e auditoria;

Reformar o Hospital da Polícia Militar como referência de saúde mental, prevenção ao suicídio e reabilitação dos profissionais;

Retomar a administração estatal de todas as unidades prisionais, separando lideranças criminosas e oferecendo mais oportunidades de trabalho remunerado, educação e qualificação às pessoas privadas de liberdade;

Mapear áreas de risco e expandir sistemas de alerta antecipado para desastres climáticos.

Propostas de Sandro Alex (PSD) para a segurança

Regionalizar os Batalhões da Rone (Rondas Ostensivas de Natureza Especial) e fortalecer o Batalhão de Polícia Rural Comunitária e o Agro Forense;

Empregar IA, ciência forense e cruzamento de dados para agilizar as investigações e combater crimes cibernéticos;

Unificar os atendimentos dos telefones 190 e 193 com uso de triagem automatizada por IA;

Ampliar o emprego de drones e atualizar a tecnologia das aeronaves para monitoramento;

Criar linhas de crédito habitacional para aquisição da primeira moradia por policiais;

Substituir gradualmente cadeias públicas antigas por “unidades prisionais regionais modernas” e expandir o programa Presídio Mãos à Obra, de trabalho para detentos;

Articulação entre medidas protetivas, Botão do Pânico, Patrulha Maria da Penha, atendimento do 190 e monitoramento eletrônico de agressores;

Gabinetes de Gestão Integrado (GGI) para integrar forças de segurança municipal, estadual e federal no combate ao tráfico, contrabando e lavagem de dinheiro;

Fortalecer o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil no combate a incêndios florestais e na resposta a enchentes, deslizamentos e acidentes ambientais;

Fortalecer as Escolas Superiores, formação continuada e intercâmbios internacionais;

Implementar desconcentração orçamentária e financeira, autonomia administrativa com controle e transparência e planejamento regional dos recursos;

Construção, reforma e modernização de delegacias, batalhões, quartéis e unidades operacionais.

Propostas de Luiz França (Missão) para a segurança

Centralizar a condução da política de segurança pública diretamente na figura do governador e estabelecer prioridades e metas por território;

Criar “dossiês” integrados sobre organizações criminosas e alvos prioritários, reunindo ocorrências, investigações, vínculos empresariais, veículos, armas, mandados, conexões penitenciárias, movimentações patrimoniais legalmente acessíveis e padrões territoriais;

Direcionar investigações para sufocar o financiamento, logística e lavagem de dinheiro de facções e confiscar bens de líderes;

Orientação da Polícia Militar pela concentração territorial da violência, pela reincidência e pelas informações produzidas pelas demais Forças;

Substituir gradativamente policiais em funções administrativas para reforçar as ruas;

Garantir “proteção jurídica” a policiais processados em serviço;

Integrar as bases de dados do Departamento de Inteligência do Paraná (DIP);

Apresentar nos primeiros cem dias de governo um Código de Ética e Disciplina para os militares estaduais;

Classificar pessoas presas conforme “função na organização criminosa, capacidade de liderança, risco de violência, vínculos externos, poder econômico, histórico de recrutamento e necessidade de proteção”;

Ampliação de scanners, inspeções, controle de acesso e mecanismos legalmente autorizados de detecção e interrupção de “comunicações criminosas” dentro de unidades penais.

Propostas de Tayná Miessa (UP) para a segurança

Implementar protocolos de uso de força, câmeras corporais obrigatórias com auditoria independente e punir abusos policiais “de forma efetiva”;

Proibir abordagens ostensivas sem “justificativa grave” em escolas, festas e eventos comunitários;

Desmantelar esquemas de lavagem de dinheiro e redes de tráfico de armas das facções via cooperação com instâncias federais;

Criar um Conselho de Segurança Cidadã com 50% de representação da sociedade civil, para propor e fiscalizar políticas;

Atuar para gerar empregos e ofertar cursos profissionalizantes nas áreas mais vulneráveis economicamente e com altos índices de criminalidade;

Contribuir ativamente nos debates federais para promover a desmilitarização das Polícias;

Estabelecer compromisso com combate ao racismo, machismo e LGBTfobia nas ações policiais diárias, com aprimorar o registro de raça/cor em ocorrências e com a não criminalização dos movimentos sociais e entidades de classe;

Garantir que 100% das pessoas presas analfabetas sejam alfabetizadas em até um ano e tenham acesso a cursos técnicos;

Expandir justiça restaurativa e socioeducação para jovens infratores, em integração com as Secretarias de Educação, Cultura e Esporte.

Propostas de Alexandre Salomão (Mobiliza) para a segurança

Acabar com o déficit de efetivo policial por meio de um calendário de concursos para Polícia Militar e Polícia Civil;

Criar um plano permanente de valorização e suporte psicológico focado no acompanhamento e na prevenção ao suicídio de agentes de segurança;

Propor Emenda Constitucional (PEC) para estabelecer mandato de dois anos para comandos da Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiros, escolhidos por lista tríplice eleita pelos pares;

Adotar monitoramento territorializado dos indicadores de segurança, inspirado no Programa Estado Presente do Espírito Santo;

Criar metas públicas regionais de redução de crimes e publicar relatórios de letalidade policial;

Instituir Plano Estadual de Segurança Pública plurianual no âmbito do Sistema Único de Segurança Pública;

Priorizar a aplicação de recursos em equipamentos para a tropa e recomposição de efetivos;

Incorporar salvaguardas de direitos humanos nas políticas de enfrentamento ao crime organizado.

Propostas de Samuel de Mattos (PSTU) para a segurança

Extinguir a Polícia Militar e unificar todas as forças policiais em uma única instituição civil e desmilitarizada;

Instituir eleições diretas para escolha de comandantes e delegados, sob fiscalização direta de conselhos populares;

Garantir o direito à livre sindicalização de agentes, pondo fim à Justiça Militar e às prisões disciplinares administrativas;

Tornar obrigatório o uso de câmeras corporais de gravação ininterrupta, com armazenamento de imagens geridas por órgãos civis;

Descriminalizar as drogas e revogar a atual legislação restritiva, tratando o vício como questão exclusiva de saúde pública;

Fim do modelo de Parcerias Público-Privadas (PPPs) em presídios;

Investigação, confisco de bens e punição “rigorosa” de banqueiros, empresários, políticos e corruptos envolvidos na lavagem de dinheiro de facções, milícias e negócios ilícitos;

Expulsar agentes públicos ligados a grupos paramilitares e proibir que voltem a exercer cargos públicos;

Exigir responsabilidade e prevenção contra fraudes por parte de bancos, fintechs e plataformas digitais, com restituição imediata de valores desviados da população por golpes e fraudes eletrônicas;

Responsabilizar civil e criminalmente agentes públicos que cometerem torturas, execuções, desaparecimentos forçados e chacinas;

Aplicação de penas alternativas para crimes patrimoniais decorrentes de “desespero social”;

Punição rigorosa para crimes de racismo, machismo, feminicídio e LGBTfobia, com penas agravadas quando cometidos por agentes estatais.

Propostas de Adriano Teixeira (PCO) para a segurança

Dissolver a corporação de policiamento militarizado e “extinguir todo o aparato repressivo do Estado”;

Garantir o direito à autodefesa dos trabalhadores da cidade e do campo;

Formar comitês de autodefesa populares.

Metodologia das pesquisas eleitorais citadas:

2.001 entrevistados pela Nexus de 7 a 9 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pelo banco BTG Pactual. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,6 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº BR-08428/2026.



1.520 entrevistados pelo Paraná Pesquisas de 13 a 16 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Partido Liberal (PL). Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-09048/2026.