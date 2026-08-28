Segurança no Paraná: candidatos divergem sobre polícia, crime organizado e sistema prisional

A segurança integra o topo das preocupações dos eleitores. Em pesquisa de opinião Nexus/BTG divulgada no último dia 10, 35% dos entrevistados citaram a segurança pública, violência e criminalidade como o principal ou segundo principal problema do Brasil. Entre os oito candidatos ao governo do Paraná, as proposições para esses temas incluem reforço do efetivo policial, maior integração entre os órgãos e maior transparência na área da segurança pública.
A Tribuna do Paraná analisou os planos de governo de cada candidatura e resumiu os principais pontos apresentados. A ordem dos candidatos no texto segue o cenário estimulado da pesquisa de intenções de voto para governador divulgada pelo instituto Paraná Pesquisas nesta segunda-feira (17), a primeira após o registro das candidaturas:
- Sergio Moro (PL);
- Requião Filho (PDT);
- Sandro Alex (PSD);
- Luiz França (Missão);
- Tayná Miessa (UP);
- Alexandre Salomão (Mobiliza);
- Samuel de Mattos (PSTU);
- Adriano Teixeira (PCO).
Propostas de Sergio Moro (PL) para a segurança
- Criar forças-tarefa aos moldes da Operação Lava Jato para desmantelar facções e confiscar seus patrimônios: elas teriam integração de policiais, agentes da Receita Estadual e “outras agências ou órgãos estaduais”;
- Criar centros de inteligência e compartilhamento de dados inspirados nos “Fusion Centers” norte-americanos para incentivar atuação conjunta das forças policiais — incluiria Polícia Militar, Civil, Científica, Penal, Bombeiros e “parceiros federais ou de outros estados”;
- Instalar uma base aérea permanente em Foz do Iguaçu, uma “diretoria de fronteiras”, e reforçar a fiscalização de divisas contra a entrada de drogas e armas;
- Realizar “concursos periódicos” e remanejar policiais de funções administrativas internas para o policiamento ostensivo e investigação;
- Expandir a Patrulha Maria da Penha e criar patrulhas dedicadas à defesa de crianças, adolescentes e idosos;
- Promover ações conjuntas de segurança, saúde e assistência social para extinguir “cracolândias” nas áreas urbanas, “como fez São Paulo”;
- Implementar sistema integrado de câmeras públicas e privadas que reconhece “pessoas procuradas e veículos suspeitos” e gera alertas em tempo real;
- Estabelecer um Protocolo Estadual de Atendimento à Violência Contra a Mulher;
- Construir prisão estadual de segurança máxima com “rígidos protocolos” e visitas sem contato físico;
- Ampliar o trabalho prisional com parcerias com empresas e cooperativas e presos participando da construção de obras públicas;
- Modernizar o monitoramento prisional com bloqueadores de sinal “para impedir que ações criminosas sejam comandadas de dentro das unidades penais”;
- Realizar parcerias público-privadas para construir e ampliar unidades penais;
- Ampliar o ensino e a qualificação profissional dentro das unidades penais;
- Implantar programa estadual de saúde integral para agentes de segurança;
- Criar Academia Estadual de Segurança Pública, com formação, especialização e pós-graduação;
- Criar estratégia de recuperação de bens e “repressão firme a quem compra produto roubado”;
- Tornar o Paraná “referência” em uso de tecnologia de rastreamento químico em perícia para elucidar crimes;
- Desenvolver ações permanentes de educação cidadã com foco em prevenção às drogas;
- Fortalecer integração entre Defesa Civil, Bombeiros, forças de segurança e municípios.
Propostas de Requião Filho (PDT) para a segurança
- Realizar concursos públicos periódicos para repor e ampliar os quadros de todas as forças de segurança estaduais;
- Adotar como “horizonte” presença policial permanente e atendimento operacional 24 horas nos 399 municípios;
- Unificar em uma central os acionamentos de emergência da Polícia Militar, Bombeiros, Samu, Polícia Civil e Guardas Municipais;
- Ampliar a Polícia Científica para agilizar laudos e reduzir inquéritos policiais pendentes, permitindo ao cidadão acompanhar o encaminhamento de sua ocorrência;
- Aproximar os agentes da população retomando o Projeto Povo (Policiamento Ostensivo Volante) e estruturando patrulhas rurais e bombeiros comunitários com equipes estáveis;
- Ampliar progressivamente o uso de câmeras corporais para policiais com regras de acionamento e armazenamento, privacidade e auditoria;
- Reformar o Hospital da Polícia Militar como referência de saúde mental, prevenção ao suicídio e reabilitação dos profissionais;
- Retomar a administração estatal de todas as unidades prisionais, separando lideranças criminosas e oferecendo mais oportunidades de trabalho remunerado, educação e qualificação às pessoas privadas de liberdade;
- Mapear áreas de risco e expandir sistemas de alerta antecipado para desastres climáticos.
Propostas de Sandro Alex (PSD) para a segurança
- Regionalizar os Batalhões da Rone (Rondas Ostensivas de Natureza Especial) e fortalecer o Batalhão de Polícia Rural Comunitária e o Agro Forense;
- Empregar IA, ciência forense e cruzamento de dados para agilizar as investigações e combater crimes cibernéticos;
- Unificar os atendimentos dos telefones 190 e 193 com uso de triagem automatizada por IA;
- Ampliar o emprego de drones e atualizar a tecnologia das aeronaves para monitoramento;
- Criar linhas de crédito habitacional para aquisição da primeira moradia por policiais;
- Substituir gradualmente cadeias públicas antigas por “unidades prisionais regionais modernas” e expandir o programa Presídio Mãos à Obra, de trabalho para detentos;
- Articulação entre medidas protetivas, Botão do Pânico, Patrulha Maria da Penha, atendimento do 190 e monitoramento eletrônico de agressores;
- Gabinetes de Gestão Integrado (GGI) para integrar forças de segurança municipal, estadual e federal no combate ao tráfico, contrabando e lavagem de dinheiro;
- Fortalecer o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil no combate a incêndios florestais e na resposta a enchentes, deslizamentos e acidentes ambientais;
- Fortalecer as Escolas Superiores, formação continuada e intercâmbios internacionais;
- Implementar desconcentração orçamentária e financeira, autonomia administrativa com controle e transparência e planejamento regional dos recursos;
- Construção, reforma e modernização de delegacias, batalhões, quartéis e unidades operacionais.
Propostas de Luiz França (Missão) para a segurança
- Centralizar a condução da política de segurança pública diretamente na figura do governador e estabelecer prioridades e metas por território;
- Criar “dossiês” integrados sobre organizações criminosas e alvos prioritários, reunindo ocorrências, investigações, vínculos empresariais, veículos, armas, mandados, conexões penitenciárias, movimentações patrimoniais legalmente acessíveis e padrões territoriais;
- Direcionar investigações para sufocar o financiamento, logística e lavagem de dinheiro de facções e confiscar bens de líderes;
- Orientação da Polícia Militar pela concentração territorial da violência, pela reincidência e pelas informações produzidas pelas demais Forças;
- Substituir gradativamente policiais em funções administrativas para reforçar as ruas;
- Garantir “proteção jurídica” a policiais processados em serviço;
- Integrar as bases de dados do Departamento de Inteligência do Paraná (DIP);
- Apresentar nos primeiros cem dias de governo um Código de Ética e Disciplina para os militares estaduais;
- Classificar pessoas presas conforme “função na organização criminosa, capacidade de liderança, risco de violência, vínculos externos, poder econômico, histórico de recrutamento e necessidade de proteção”;
- Ampliação de scanners, inspeções, controle de acesso e mecanismos legalmente autorizados de detecção e interrupção de “comunicações criminosas” dentro de unidades penais.
Propostas de Tayná Miessa (UP) para a segurança
- Implementar protocolos de uso de força, câmeras corporais obrigatórias com auditoria independente e punir abusos policiais “de forma efetiva”;
- Proibir abordagens ostensivas sem “justificativa grave” em escolas, festas e eventos comunitários;
- Desmantelar esquemas de lavagem de dinheiro e redes de tráfico de armas das facções via cooperação com instâncias federais;
- Criar um Conselho de Segurança Cidadã com 50% de representação da sociedade civil, para propor e fiscalizar políticas;
- Atuar para gerar empregos e ofertar cursos profissionalizantes nas áreas mais vulneráveis economicamente e com altos índices de criminalidade;
- Contribuir ativamente nos debates federais para promover a desmilitarização das Polícias;
- Estabelecer compromisso com combate ao racismo, machismo e LGBTfobia nas ações policiais diárias, com aprimorar o registro de raça/cor em ocorrências e com a não criminalização dos movimentos sociais e entidades de classe;
- Garantir que 100% das pessoas presas analfabetas sejam alfabetizadas em até um ano e tenham acesso a cursos técnicos;
- Expandir justiça restaurativa e socioeducação para jovens infratores, em integração com as Secretarias de Educação, Cultura e Esporte.
Propostas de Alexandre Salomão (Mobiliza) para a segurança
- Acabar com o déficit de efetivo policial por meio de um calendário de concursos para Polícia Militar e Polícia Civil;
- Criar um plano permanente de valorização e suporte psicológico focado no acompanhamento e na prevenção ao suicídio de agentes de segurança;
- Propor Emenda Constitucional (PEC) para estabelecer mandato de dois anos para comandos da Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiros, escolhidos por lista tríplice eleita pelos pares;
- Adotar monitoramento territorializado dos indicadores de segurança, inspirado no Programa Estado Presente do Espírito Santo;
- Criar metas públicas regionais de redução de crimes e publicar relatórios de letalidade policial;
- Instituir Plano Estadual de Segurança Pública plurianual no âmbito do Sistema Único de Segurança Pública;
- Priorizar a aplicação de recursos em equipamentos para a tropa e recomposição de efetivos;
- Incorporar salvaguardas de direitos humanos nas políticas de enfrentamento ao crime organizado.
Propostas de Samuel de Mattos (PSTU) para a segurança
- Extinguir a Polícia Militar e unificar todas as forças policiais em uma única instituição civil e desmilitarizada;
- Instituir eleições diretas para escolha de comandantes e delegados, sob fiscalização direta de conselhos populares;
- Garantir o direito à livre sindicalização de agentes, pondo fim à Justiça Militar e às prisões disciplinares administrativas;
- Tornar obrigatório o uso de câmeras corporais de gravação ininterrupta, com armazenamento de imagens geridas por órgãos civis;
- Descriminalizar as drogas e revogar a atual legislação restritiva, tratando o vício como questão exclusiva de saúde pública;
- Fim do modelo de Parcerias Público-Privadas (PPPs) em presídios;
- Investigação, confisco de bens e punição “rigorosa” de banqueiros, empresários, políticos e corruptos envolvidos na lavagem de dinheiro de facções, milícias e negócios ilícitos;
- Expulsar agentes públicos ligados a grupos paramilitares e proibir que voltem a exercer cargos públicos;
- Exigir responsabilidade e prevenção contra fraudes por parte de bancos, fintechs e plataformas digitais, com restituição imediata de valores desviados da população por golpes e fraudes eletrônicas;
- Responsabilizar civil e criminalmente agentes públicos que cometerem torturas, execuções, desaparecimentos forçados e chacinas;
- Aplicação de penas alternativas para crimes patrimoniais decorrentes de “desespero social”;
- Punição rigorosa para crimes de racismo, machismo, feminicídio e LGBTfobia, com penas agravadas quando cometidos por agentes estatais.
Propostas de Adriano Teixeira (PCO) para a segurança
- Dissolver a corporação de policiamento militarizado e “extinguir todo o aparato repressivo do Estado”;
- Garantir o direito à autodefesa dos trabalhadores da cidade e do campo;
- Formar comitês de autodefesa populares.
Metodologia das pesquisas eleitorais citadas:
- 2.001 entrevistados pela Nexus de 7 a 9 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pelo banco BTG Pactual. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,6 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº BR-08428/2026.
- 1.520 entrevistados pelo Paraná Pesquisas de 13 a 16 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Partido Liberal (PL). Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-09048/2026.