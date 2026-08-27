De “Homem do Chicote” a “Frangão”: candidatos a deputado federal usam nomes inusitados

Durante o período eleitoral, muitos candidatos apostam na criatividade para chamar a atenção dos eleitores. Há quem opte por usar variações dos próprios nomes, apelidos conhecidos e até mesmo adotar o antigo local de trabalho. São diversas as opções que alguns candidatos usam para gerar identificação na comunidade.

Indo além do humor, o eleitor pode checar a real identidade e a ficha completa no Guia dos Candidatos, elaborada pela Tribuna do Paraná.

Confira alguns dos nomes mais inusitados que estão concorrendo ao cargo de deputado federal pelo Paraná: