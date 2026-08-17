Nova pesquisa para governador do Paraná; veja os números

O Paraná Pesquisas divulgou nesta segunda-feira (17) um levantamento com as intenções de voto para governador do Paraná nas eleições de 2026. É a primeira pesquisa divulgada no estado após o registro das candidaturas. Sergio Moro (PL) marca 46,1% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno.

Ele abre mais de 20 pontos percentuais para Requião Filho (PDT), que tem 26,5%. Na sequência aparece Sandro Alex (PSD), com 16,4%. O Paraná Pesquisas também perguntou em quem o entrevistado não votaria de jeito nenhum. O mais citado foi Requião Filho.

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

O Paraná Pesquisas fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes).

No cenário estimulado, Moro abre mais de 20 pontos percentuais para Requião Filho

Sergio Moro (PL): 46,1%

Requião Filho (PDT): 23,4%

Sandro Alex (PSD): 16,5%

Luiz França (Missão): 0,9%

Tayná Miessa (UP): 0,6%

Alexandre Salomão (Mobiliza): 0,4%

Samuel de Mattos (PSTU): 0,1%

Adriano Teixeira (PCO): 0,0%

Nenhum/Branco/Nulo: 6,5%

Não sabe/Não opinou: 5,5%

Sergio Moro é o mais citado na pesquisa espontânea

Sergio Moro (PL): 19,9%

Requião Filho (PDT): 7,5%

Sandro Alex (PSD): 5,1%

Ratinho Junior (PSD): 2,2%

Luiz França (Missão): 0,3%

Outros nomes citados: 0,7%

Ninguém/Branco/Nulo: 4,9%

Não sabe/Não opinou: 59,5%

Rejeição para governador do Paraná

O Paraná Pesquisas perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum. Cada entrevistado poderia citar mais de um candidato.

Requião Filho (PDT): 36,3%

Sergio Moro (PL): 23,8%

Sandro Alex (PSD): 11,1%

Tayná Miessa (UP): 9,9%

Alexandre Salomão (Mobiliza): 7,5%

Samuel de Mattos (PSTU): 7,2%

Luiz França (Missão): 6,9%

Adriano Teixeira (PCO): 5,6%

Poderia votar em todos: 7,4%

Não sabe/Não opinou: 13,3%

Metodologia: 1.520 entrevistados pelo Paraná Pesquisas de 13 a 16 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Partido Liberal (PL). Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,6 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-09048/2026.