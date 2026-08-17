Nova pesquisa para governador do Paraná; veja os números

O Paraná Pesquisas divulgou nesta segunda-feira (17) um levantamento com as intenções de voto para governador do Paraná nas eleições de 2026. É a primeira pesquisa divulgada no estado após o registro das candidaturas. Sergio Moro (PL) marca 46,1% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno.
Ele abre mais de 20 pontos percentuais para Requião Filho (PDT), que tem 26,5%. Na sequência aparece Sandro Alex (PSD), com 16,4%. O Paraná Pesquisas também perguntou em quem o entrevistado não votaria de jeito nenhum. O mais citado foi Requião Filho.
Pesquisa para governador do Paraná em 2026
O Paraná Pesquisas fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes).
No cenário estimulado, Moro abre mais de 20 pontos percentuais para Requião Filho
- Sergio Moro (PL): 46,1%
- Requião Filho (PDT): 23,4%
- Sandro Alex (PSD): 16,5%
- Luiz França (Missão): 0,9%
- Tayná Miessa (UP): 0,6%
- Alexandre Salomão (Mobiliza): 0,4%
- Samuel de Mattos (PSTU): 0,1%
- Adriano Teixeira (PCO): 0,0%
- Nenhum/Branco/Nulo: 6,5%
- Não sabe/Não opinou: 5,5%
Sergio Moro é o mais citado na pesquisa espontânea
- Sergio Moro (PL): 19,9%
- Requião Filho (PDT): 7,5%
- Sandro Alex (PSD): 5,1%
- Ratinho Junior (PSD): 2,2%
- Luiz França (Missão): 0,3%
- Outros nomes citados: 0,7%
- Ninguém/Branco/Nulo: 4,9%
- Não sabe/Não opinou: 59,5%
Rejeição para governador do Paraná
O Paraná Pesquisas perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum. Cada entrevistado poderia citar mais de um candidato.
- Requião Filho (PDT): 36,3%
- Sergio Moro (PL): 23,8%
- Sandro Alex (PSD): 11,1%
- Tayná Miessa (UP): 9,9%
- Alexandre Salomão (Mobiliza): 7,5%
- Samuel de Mattos (PSTU): 7,2%
- Luiz França (Missão): 6,9%
- Adriano Teixeira (PCO): 5,6%
- Poderia votar em todos: 7,4%
- Não sabe/Não opinou: 13,3%
Metodologia: 1.520 entrevistados pelo Paraná Pesquisas de 13 a 16 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Partido Liberal (PL). Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,6 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-09048/2026.