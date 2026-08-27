“Véio do Colchão”, “Sangue Laranja” e “Mil Grau”: candidatos apostam em nomes curiosos

Nas eleições de 2026, as urnas do Paraná ganharam uma série de nomes inusitados na disputa por cargos estaduais. Para chamar a atenção em meio a tantos concorrentes, muitos candidatos transformam o humor e o marketing em ferramentas de campanha.
No entanto, por trás dos apelidos curiosos, existe um perfil político que precisa ser analisado. O eleitor pode conferir a ficha completa de todos eles no Guia dos Candidatos, elaborado pela Tribuna do Paraná.
Confira alguns dos nomes mais inusitados que concorrem ao cargo de deputado estadual:
- Ademir Paçoca
- Amigo Joel
- Baixinho da Dalabona
- Batatinha
- Bituruna Marcos Bertoletti
- Carlinhos da ambulância
- Chalé
- Cobra Repórter
- Cris das Frutas
- Cris do Corsa
- Dirceu da Aposentadoria
- Elis Japones Farmacia Morita
- Fão do Bolsonaro
- Fernando Sangue Laranja
- Flavia da Zombie Walk
- Gil Loubach Véio do Colchão
- Índio Donatti
- Jo do Pré-Moldado
- Lucas Mil Grau
- Mara Boca Aberta
- Perdigão
- Pintinho
- Sallyn o Mascateiro
- Solange Opaleira
- Tatu da TV
- Zebrão