“Véio do Colchão”, “Sangue Laranja” e “Mil Grau”: candidatos apostam em nomes curiosos

Nas eleições de 2026, as urnas do Paraná ganharam uma série de nomes inusitados na disputa por cargos estaduais. Para chamar a atenção em meio a tantos concorrentes, muitos candidatos transformam o humor e o marketing em ferramentas de campanha.

No entanto, por trás dos apelidos curiosos, existe um perfil político que precisa ser analisado. O eleitor pode conferir a ficha completa de todos eles no Guia dos Candidatos, elaborado pela Tribuna do Paraná.

Confira alguns dos nomes mais inusitados que concorrem ao cargo de deputado estadual: