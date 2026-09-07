Depois de temperaturas negativas, frio vai dar trégua no Paraná

A semana começa marcada por extremos na meteorologia em todo o Paraná. Quem acordou cedo neste feriado da Independência sentiu na pele o ar gelado que tomou conta do estado após a passagem das chuvas no fim de semana.

As estações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) registraram marcas negativas de -0,1 °C nas cidades de Palmas e General Carneiro, enquanto a Grande Curitiba e o interior amanheceram com termômetros próximos dos 5 °C e registro de geada na divisa com Santa Catarina. O clima frio permanece no feriado municipal da padroeira de Curitiba, nesta terça-feira, mas a trégua das instabilidades dura pouco e dá lugar a um cenário de chuva forte e risco de temporais a partir de quarta-feira.

Nesta terça-feira (8), o amanhecer ainda é gelado na capital e na metade Sul paranaense, mas a tarde ganha um ligeiro alívio com máximas que encostam nos 20 °C na Região Metropolitana e Litoral, subindo para perto dos 25 °C no Norte e Oeste. A mudança mais expressiva no tempo ocorre no fim do dia, impulsionada por um sistema de baixa pressão no Paraguai e ventos quentes do Noroeste.

A combinação favorece pancadas de chuva isoladas com trovoadas entre o Centro e o Noroeste do estado. A partir de quarta-feira (9), a instabilidade ganha força e se espalha por todas as regiões paranaenses, aumentando a condição para tempestades isoladas durante a tarde.

O quadro ganha ainda mais intensidade entre quinta (10) e sexta-feira (11) com a chegada de uma nova frente fria ao Sul do país. O sistema deve atravessar todo o Paraná, provocando acumulados expressivos de chuva e risco de vendavais.

Diante do quadro de instabilidade, as autoridades e o Simepar recomendam atenção redobrada aos boletins atualizados. Os moradores podem cadastrar o CEP via SMS gratuito para o número 40199 para receber alertas em tempo real da Defesa Civil Estadual.