Guarda Municipal recupera mais de 100 celulares; veja o passo a passo para reaver o seu

A Polícia Civil do Paraná está convocando vítimas de furtos e roubos que desejam reaver aparelhos recuperados em operações recentes na capital. Na última semana, uma ação conjunta da Guarda Municipal apreendeu mais de 100 telefones na cidade, que agora passam por triagem e identificação na Delegacia de Furtos e Roubos, no bairro Cristo Rei.

Para reaver o bem, a orientação principal das autoridades é apresentar o Boletim de Ocorrência junto com o IMEI do aparelho — um código numérico de 15 dígitos que funciona como o documento de identidade do telefone. A numeração pode ser consultada na caixa original, na nota fiscal de compra ou digitando o comando *#06# no próprio teclado do celular. Caso a vítima não possua o IMEI, deve informar o número da linha telefônica utilizada na época do crime para auxiliar no cruzamento de dados.

A eficiência do processo foi comprovada no caso da autônoma Luísa Gabrielle Ferreira Vens. Ela teve o aparelho levado em junho, no bairro Água Verde, após ser abordada por um suspeito de bicicleta. Durante dois meses, a vítima acompanhou a localização do dispositivo por um aplicativo de rastreamento e repassou as atualizações às autoridades. Ao ver notícias sobre a apreensão dos aparelhos, foi até a unidade policial, apresentou a embalagem original com o IMEI e conseguiu recuperar o telefone intacto.

A apreensão dos eletrônicos ocorreu durante a 17ª edição da Operação Cabo Seguro, que fiscalizou pontos de comércio e reciclagem nos bairros Parolin, Prado Velho e Boa Vista. Além dos celulares — que resultaram na prisão de um suspeito por receptação —, as equipes integradas atuam para coibir o furto de fiação elétrica e equipamentos públicos em Curitiba.

Serviço:

Como reaver celular recuperado em Curitiba

Local de atendimento: Delegacia de Furtos e Roubos de Curitiba

Endereço: Avenida Presidente Affonso Camargo, 2.239 – Cristo Rei

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 9h às 18h

Documentação necessária: Boletim de Ocorrência, código IMEI (ou caixa/nota fiscal do aparelho) e documento oficial com foto.