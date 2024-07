Uma nota R$ 420 foi apreendida em Curitiba na quarta-feira (03). O item falso estava com um homem que foi preso por tráfico de drogas, no bairro Boqueirão. A cédula leva a imagem de bicho-preguiça e tem desenhos de folhas de maconha.

Segundo a Polícia Militar (PMPR), o rapaz estava com a nota guardada na carteira quando foi detido com 46 pedras de crack e 40 pinos de cocaína. O “dinheiro” faz alusão a 4:20 (16h20), conhecido como horário de consumo entre os usuários de maconha

O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes de Curitiba.

