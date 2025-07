Queijaria de Curitiba ganha três medalhas no maior concurso nacional de queijos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A queijaria urbana Vaca Profana, localizada no bairro Santa Felicidade, em Curitiba, ganhou três medalhas no VIII Prêmio Queijo Brasil, o maior concurso de queijos artesanais do país, realizado em Blumenau, Santa Catarina.

Comandada pela empresária curitibana Maristela Dalla Lasta, a queijaria conquistou as medalhas ouro, prata e bronze.

A história da Mari com os queijos começou durante a pandemia da covid-19. Com uma carreira consolidada na publicidade, ela precisou reforçar a renda no período em que todos estavam em casa e aproveitou a conexão com a cozinha para vender potes de temperos. Um dos produtos era a coalhada de kefir.

“Era tanto kefir que decidi fazer um queijo. Assisti a um tutorial na internet, comprei leite direto de um produtor da região de Curitiba e comecei”, relembra.

Gostando da atividade, a empresária fez mais de dez cursos, optou por usar apenas insumos naturais na produção, associou-se à AproQueijoPR e passou a criar queijos que, segundo ela, têm identidade curitibana.

Um dos destaques é o 041, um queijo feito com leite cru, fermentos autóctones e mofos selvagens, que carrega o terroir de Curitiba. São 30 dias de maturação, com massa amanteigada, frutada e notas minerais na casca.

Durante a pandemia Maristela descobriu uma nova paixão pelos queijos. Foto: José Fernando Ogura/SECOM

Queijos premiados em Curitiba

Os três queijos premiados da Vaca Profana no VIII Prêmio Queijo Brasil foram:

Ouro – Queijo Trufas de Gorgonzola, um queijo azul feito com cepas próprias, além de um queijo autoral banhado em chocolate branco

Prata – Queijo Novelinho da Vovó, inspirado em um queijo mexicano com formato de novelo

Bronze – Queijo Brunost na versão tropical Paranost, feito com soro de leite whey protein puro

Queijaria em Santa Felicidade

Atualmente a empresária vende os queijos diretamente na fábrica, mas já deu entrada no Serviço de Inspeção Municipal (SIM). Em breve, poderá vender para outros estabelecimentos e também receber turistas de forma mais estruturada.

“Logo teremos os queijos no circuito gastronômico de Santa Felicidade. Queijos feitos com leite, amor, tempo, mãos e risos”, brinca Mari.

+ Leia mais Natal da Disney em Curitiba: veja como participar do elenco

A queijaria Vaca Profana fica na Rua Ângelo Slompo, 300, em Santa Felicidade.