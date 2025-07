Batata frita com brigadeiro? Criações ousadas viram Festival em Curitiba

“Ok, você venceu, Batata Frita!” Garden HamBargueria está com um evento que já virou tradição em Curitiba e que está fazendo a alegria dos batateiros. A 7ª edição do Festival da Batata Frita vai até o próximo dia 31 de julho e este ano vem com o tema super criativo “Batata é Arte”.

Por R$ 25,90 a porção, você pode experimentar sete versões bem diferentes. Entre as opções salgadas, a Mexicana chega com um chilli que tem aquele picante na medida certa, cheddar bem cremoso e uma farofinha de tortilha que dá aquele toque crocante especial.

Para quem curte os clássicos, a versão Hot Dog vem com vina, batata palha e aquela combinação de ketchup, mostarda e catupiry. Tem também a versão Strogonoff, com carne e muito molho sobre as batatas, e a Gorgonzola, com um molho cremoso marcante.

O que realmente me deixou curiosa foram as versões doces. A Paçoca com Leite Condensado é aquela combinação de crocante com doce que funciona super bem. A Ninho com Nutella e até Batata frita com brigadeiro cremoso e granulado – pura ousadia.

Quem topar o desafio de provar pelo menos três sabores durante o festival ganha um brinde da casa – pode ser um chope, drinque ou milkshake. Basta carimbar a cartela promocional e mostrar que você é batateiro raiz mesmo.

O festival segue o horário normal do Garden HamBargueria e, na minha opinião, é uma ótima pedida para um encontro com amigos ou aquele date descontraído. Afinal, quem não gosta de batata frita, não é mesmo?

Cardápio Oficial

7º FESTIVAL DA BATATA FRITA

Sete sabores autorais por R$25,90 cada. Qual vai ser o seu preferido?

SALGADAS

Mexicana

Batata frita com chilli apimentado, cheddar cremoso e farofinha de tortilha.

Strogonoff

A clássica receita de strogonoff de carne é servida sobre batatas fritas, com muita batata palha também.

Hot Dog

Batata frita coberta com vina, batata palha, ketchup, mostarda e catupiry.

Gorgonzola

Batata frita mergulhada em molho cremoso de gorgonzola. Para quem gosta de sabor marcante.

DOCES

Paçoca e Leite Condensado

Batata frita com leite condensado e paçoca esfarelada. Doce, crocante e deliciosa.

Ninho com Nutella

Batata frita coberta com ninho e Nutella. Um sabor que abraça.

Brigadeiro

Batata frita com brigadeiro cremoso e granulado crocante. Um clássico brasileiro em versão ousada.

Serviço

Quando: 21 a 31 de julho de 2025.

Endereço: Av. Jaime Reis, 22 – São Francisco.

Informações e reservas: +55 (41) 3121-2730

Horário de funcionamento: de segunda a quinta-feira das 17h à 00h, sextas-feiras das 17h às 01h, sábados das 12h à 01h e domingos das 10h às 23h.

Estacionamento: não tem.

Formas de pagamento: cartões de crédito e débito, dinheiro.