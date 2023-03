Queda de energia deixa parte de Curitiba e Campo Largo sem água

A Sanepar informa que, devido a uma queda de energia no sistema de bombeamento Campo Comprido, em Curitiba, vários bairros da capital e da cidade de Campo Largo, na região metropolitana, devem ficar sem água nesta sexta-feira (24).

A Copel foi acionada e está trabalhando para retomar o fornecimento de energia. Em Curitiba podem ser afetados os bairros: Augusta, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Campo Comprido, Santo Inácio, Cidade Industrial, Mossunguê, Riviera, São Braz e Orleans.

Em Campo Largo podem ser afetados os bairros: Jardim Keli Cristina, Vila Gilcy, Vila Torres 1 e Vila Rebouças. A previsão é de que o abastecimento normalize, de forma gradativa, até as 13h.

A Sanepar recomenda que em situações como esta, o consumidor priorize a água tratada para higiene e alimentação e adie serviços que não são essenciais.

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. “A Sanepar pede a colaboração de todos e orienta para que a população utilize a água com racionalidade, evitando desperdícios”.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

